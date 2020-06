Datenanalyse deckt auf: Diesen 10 Ländern droht eine zweite Corona-Welle

Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend machen sich rund Dreiviertel der Deutschen keine großen Sorgen über eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus. Ein Trend, der uns gefährlich werden könnte? Eine Datenanalyse der britischen Zeitung The Guardian gibt Hinweise, in welchen Ländern eine zweite Corona-Welle droht - darunter auch Deutschland.

Basierend auf Daten des "Coronavirus Government Response Tracker" der Oxford-Universität hat die britische Zeitung alle Länder unter die Lupe genommen, die bisher mehr als 25.000 Corona-Fälle verzeichnet haben. Für diese 45 Länder wurden zwei Faktoren betrachtet: Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und der sogenannte Stringenzfaktor. Dieser Faktor kann zwischen 0 und 100 liegen und bewertet die Reaktion der Regierung auf die Krise, beispielsweise in Form von Informationskampagnen und Maßnahmen zur Eindämmung. Je höher der Wert, desto mehr Beschränkungen gelten.

Datenanalyse: 10 Länder, denen eine zweite Corona-Welle droht

Für 21 der stark betroffenen Länder liegt der Wert schon unter 70 und gilt damit als "relaxed", also entspannt. Doch wiederum in zehn von diesen Ländern steigt die Zahl der Infizierten wieder - oder im Fall der USA, weiter - an. Damit steigt laut Experten auch das Risiko einer zweiten großen Welle an Infektionen.

Zu den gefährdeten Ländern zählen Deutschland, Frankreich, Schweden, Ukraine, Schweiz, USA, Indonesien, Bangladesch, Iran und Saudi Arabien. Doch wie sieht die Lage konkret aus?

Saudi Arabien und der Iran hat die berüchtigte zweite Welle bereits getroffen: Nachdem die Beschränkungen gelockert wurden, erreichte die Zahl der Infizierten einen neuen Höhepunkt. Saudi Arabien hat jedoch weiterhin mit einem Stringenzindex von 69,9 relativ strenge Beschränkungen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Neuinfektionen in 10 Ländern steigend: Corona-Lockerungen schuld?

Aus diesem Grund wird in diesem Jahr auch erstmals die Pilgerreise nach Mekka eingeschränkt: Nur 1000 Gläubige dürfen teilnehmen. Im Vergleich zur vorigen Woche sind die Neuinfektionen zudem nur um 0,3 Prozent angestiegen. Im Iran liegt der Wert bei 6,6 Prozent, mit über 200.000 Fällen insgesamt, ist das Land mit am schwersten betroffen.

Auch Bangladesch kommen die Lockerungen teuer zu stehen: Die Neuinfektionen sind um 12,9 Prozent gestiegen - eine Zahl die noch harmlos klingt, doch dem Staat in Südasien droht der Zusammenbruch des Gesundheitssystems. In Indonesien dagegen steigen die Fallzahlen nur um 2,3 Prozent im Vergleich zur vergangenen Woche. Ähnlich wie in Saudi Arabien, sind jedoch auch hier noch viele Maßnahmen in Kraft.

Schweden zählt ebenfalls zu den "entspannten" Ländern mit steigenden Corona-Fällen - allerdings galten hier von Beginn an nur wenige Beschränkungen. Mittlerweile wurden bereits über 60.000 Infizierte registriert. Mit 11,2 Prozent mehr Infektionen als in der Woche zuvor, bleibt die Situation weiter angespannt.

Spitzenreiter USA: Schon über zwei Millionen Corona-Infizierte

Doch auch in anderen europäischen Ländern breitet sich das Virus erneut aus: In Frankreich und der Schweiz war die Kurve weitestgehend abgeflacht, letztere verzeichnete zeitweise Neuinfektionen im einstelligen Bereich.

Was die Gesamtzahl der Infektionen angeht, sind die USA Spitzenreiter: Bereits über zwei Millionen Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Zudem hatte das Land trotz hoher Infektionszahlen die Maßnahmen gelockert, was sich nun mit einem Anstieg von rund einem Viertel im Vergleich zur vergangenen Woche seine Auswirkungen zeigt.

Die Ukraine vermeldet noch mehr Neuinfizierte: Fast ein Drittel mehr als in der Woche zuvor. Seit das Land seine Corona-Maßnahmen gelockert hat, hat sich die Infektiosnzahl mehr als verdoppelt. Nun besteht die Befürchtung, das Gesundheitssystem könnte überlastet werden.

Anstieg an Corona-Infektionen in Deutschland Grund zur Sorge?

Den höchsten Anstieg an neuregistrierten Infektionen verzeichnet jedoch Deutschland: 36,6 Prozent. Es wird jedoch betont, dass der Anstieg zwar prozentual relativ hoch ist, die tatsächliche Zahl der Fälle aber weiterhin gering ist. Der plötzliche Sprung liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes an vereinzelten, lokalen Ausbrüchen, wie zum Beispiel in Gütersloh.

Droht uns nun zweite Corona-Welle? Die Datenanalyse des Guardian kann darauf keine eindeutige Antwort geben. Denn obwohl in einigen Ländern die Zahl der Infektionen nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder angestiegen ist, gibt es auch Länder wie Spanien, Italien oder die Niederlande, die trotz Lockerungen weniger neue Corona-Fälle registrieren. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Argentinien oder Kolumbien, wo sich trotz Maßnahmen immer mehr Menschen infizieren.

Experten raten weiterhin dazu, vorsichtig zu bleiben: Die Beschränkungen können nachweislich die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Damit haben die Regierungen der Länder mehr Zeit, um langfristige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen und die Kapazität ihres Gesundheitssystems anzupassen. Voreilige Lockerungen bringen dabei ein gewisses Risiko mit sich. Andrea Ammon, Leiterin des Europäisches Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten empfiehlt den Ländern, "realistisch" zu bleiben, wenn es um die Gefahr einer zweiten Corona-Welle geht: "Es ist noch nicht an der Zeit, sich vollkommen zu entspannen."