Ein Rückblick: In den meisten Fällen sei eine Mutation sogar schlecht für das Virus, hieß es zuletzt."Es ist viel einfacher, etwas kaputtzumachen, als es zu verbessern“, sagte Emma Hodcroft, Molekularepidemiologin an der Universität Basel. Im Rahmen des Projekts "Nextstrain" versucht sie Sars-CoV-2-Genome in Echtzeit zu analysieren. Eine Veränderung des Virusproteins sei meistens eine Sackgasse und wäre eher schädlich für den Erreger.

Im April 2020 gab es allerdings eine Sars-CoV-2-Linie, welche besonders dominant war. Eine im April veröffentlichte Studie zeigte die Ausbreitung der Viruslinie D614G und schrieb, dass "die Häufigkeit von D614G mit Besorgnis erregender Geschwindigkeit zunimmt."

Forscher aus Houston sprechen von dritter Welle: Mutationen sind ansteckender

Tatsächlich setzte sich die Sars-CoV-2-Linie in Europa und kurz darauf auch in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien durch. Mittlerweile ist die D614G-Mutation in so gut wie jeder Sars-CoV-2-Probe nachweisbar, berichtet Nature. "Diese Variante ist jetzt die Pandemie", schreiben etwa Nathan Grubaugh, Epidemiologe an der Yale School of Public Health in New Haven, Connecticut, und zwei Kollegen in einem Essey, welches in der wissenschaftlichen Zeitschrift Cell veröffentlicht wurde.

Das sind die aktuellen Fallzahlen in Franken.

Forscher aus Houston (USA, Texas) sind mit ihrer Forschung hinsichtlich der Mutationen schon einen Schritt weiter. Wie die Wissenschaftler des "Houston Methodist Hospital" warnen jetzt bereits vor einer dritten Welle, wie der Merkur berichtet.

Grund dafür sei, dass die Mutationen ansteckender seien als noch der anfängliche Virus. Das liege daran, dass sich die Gly614 Aminosäure im sogenannte Spike-Protein verändert habe. Die Säure ist für den Eintritt des Virus in den menschlichen Körper zuständig. Heißt: Durch die Mutation gelangt das Virus leichter in unseren Körper, die Infektion kann sich schneller ausbreiten.

Folgen der Mutation: Mehr Ansteckungen, schwächere Krankheitsverläufe

Die Folgen: Eine höhere Übertragungsrate, Infektionsrate und eine höhere Virusbelastung. Das beweist die Studie der Wissenschaftler. Sie haben darin Infizierte der ersten und zweiten Welle miteinander verglichen. In Houston überrollte nämlich schon im Mai bis Juli das Coronavirus die Stadt zum zweiten Mal. In der Studie wurde außerdem deutlich, dass die Mutationen einen schwächeren Krankheitsverlauf mit sich brächten. Das liege allerdings auch daran, dass sich durch das schnellere Anstecken auch mehr Jüngere infizieren und diese sowieso schwächere Verläufe der Erkrankungen hätten.

Um eine dritte Welle zu verhindern, helfe laut der Studie weiterhin am besten ein Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten und Hygienemaßnahmen.