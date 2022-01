Für einen neunjährigen Jungen hatte eine Corona-Infektion drastische gesundheitliche Folgen: Zac Morey aus dem britischen Bristol verlor aufgrund der Ansteckung mit Covid-19 beinahe sein Augenlicht und musste das Weihnachtsfest im Krankenhaus verbringen. Dass er durch das seltene Corona-Symptom nicht komplett erblindet ist, hat der Schüler dem Eingreifen der Klinikärzte zu verdanken.

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten infizierten sich in der Familie Morey sowohl Zac als auch seine Mutter Angela sowie seine vier Geschwister mit dem Corona-Virus. Eigentlich verlief Zacs Erkrankung weitestgehend mild und der Neunjährige hatte nur leichte Erkältungssymptome.

Auge schwillt nach Infektion stark an: Das steckt hinter der orbitalen Zellulitis

Doch plötzlich schlug sein Gesundheitszustand dramatisch um: Zac klagte über starke Schmerzen im linken Auge. „Sein Auge sah aus, als würde es explodieren“, beschreibt Mutter Angela in einem Interview mit der britischen „Daily Mail“. Eine so starke Schwellung habe sie noch nie gesehen.

Weil der Junge seine Isolation vor allem mit PC-Spielen verbracht hatte, dachte seine Mutter zunächst, die viele Zeit vor dem Computerbildschirm sei schuld an der Schwellung. Doch als sich die Beschwerden bis zum 22. Dezember nicht verbessert hatten, brachte die 37-Jährige ihren Sohn ins Krankenhaus. Dort diagnostizierten die Ärzte eine orbitale Zellulitis, also eine Infektion, die das Gewebe in und um die Augenhöhle sowie hinter dem Auge angreift.

In der Klinik wurde Zacs „Corona-Auge“ mit Antibiotika behandelt, sodass er am 26. Dezember wieder entlassen werden konnte. Bei seiner Mutter war der Schock dennoch groß: „Sie haben gesagt, wenn die Infektion zu tief ins Auge eindringt, kann sie Blindheit auslösen. Die Ärzte sagten, es war eine allergische Reaktion auf das Virus.“ Zacs Sehvermögen sei mittlerweile aber wieder vollständig hergestellt.

Doch Zac ist nicht der einzige Patient, bei dem eine orbitale Zellulitis nachgewiesen wurde: im Süden Brasiliens wurde ein 28-Jähriger damit diagnostiziert – er hatte sich ebenfalls zuvor mit Corona infiziert. Auch am „Northwell Health hospital“ in New York mussten schon drei Patienten wegen dem seltenen Symptom behandelt werden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet Augen- bzw. Bindehautentzündungen auch offiziell als Symptome einer Corona-Infektion auf. Grund für die Schwellung könnte sein, dass sich eine Entzündung der Nasennebenhöhlen auf den Augenbereich ausbreitet, wie der brasilianische Arzt Vinícius Almeida Carvalho und sein Team vermuten. Mithilfe von Studien soll nun geklärt werden, wie die Corona-Infektion und die Augenschwellung genau zusammenhängen.