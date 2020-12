Bluthochdruck kann zu einem deutlich erhöhten Risiko schwerer Covid-19-Verläufe führen. In der Medizin wurde die Einnahme bestimmter Blutdruckmedikamente damit in Verbindung gebracht. Eine aktuelle Studie stellt allerdings die negative Wirkung dieser Blutdruckarzneien in Frage.

Professor Ulf Landmesser von der Charité Berlin und sein Forscherteam untersuchten den Zusammenhang zwischen Covid-19 und Bluthochdruck. Sie legten dabei den Fokus auf blutdrucksenkende Medikamente. Ihre Studienergebnisse wurden in dem Fachmagazin "Nature Biotechnology" veröffentlicht.

Blutdrucksenkende Medikamente im Verdacht einer Risikoerhöhung

Menschen mit Bluthochdruck sind anfälliger für Infektionen mit dem Coronavirus und eine Covid-19-Erkrankung nimmt bei ihnen häufiger einen schweren Verlauf, so das Berlin Institute of Health (BIH). Die Ursachen für dieses erhöhte Risiko bei Menschen mit hohem Blutdruck bleiben bisher unklar.

Bisher standen blutdrucksenkende Medikamente - die sogenannten ACE-Hemmer und Angiotensin-Rezeptorblocker - im Verdacht einer Risikoerhöhung. Das Forscherteam der Charité untersuchte diese Annahme und machte dabei einen interessanten Befund:

"Wir stellten fest, dass die Immunzellen der Herzkreislaufpatientinnen und -patienten schon vor der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus eine auffällige Voraktivierung zeigten", erläutert Dr. Saskia Trump, BIH-Professorin für Umweltepigenetik und Lungenforschung.

Immunzellen schon vor Corona-Ansteckung aktiviert

Das Forscherteam aus Berlin stellte also fest, dass die Immunzellen von Bluthochdruckkranken schon vor einer Corona-Ansteckung aktiviert sind. Unter einer Covid-19-Erkrankung werden die Immunzellen zusätzlich beansprucht. Die schweren Krankheitsverläufe könnten dadurch erklärt werden.

Das Team um Professor Landmesser machte allerdings auch eine überraschende Erkenntnis: Nicht alle blutdrucksenkenden Mittel stellen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 dar.

Im Gegenteil, eine Behandlung mit ACE-Hemmern kann diese überschießende Immunantwort nach einer Infektion mit dem Coronavirus sogar verhindern. Mit Angiotensin-Rezeptorblockern wurde diese Wirkung allerdings nicht festgestellt.

Kein erhöhtes Infektionsrisiko durch Bluthochdruckarzneien

Insgesamt gibt die aktuelle Studie aus Berlin keine Hinweise darauf, dass blutdrucksenkende Medikamente das Infektionsrisiko für das Coronavirus erhöht. Stattdessen können die Medikamente einer verstärkten Immunantwort sogar entgegenwirken.

Allerdings sei die Behandlung des Bluthochdrucks mit ACE-Hemmern für die Patienten, die an Covid-19 erkranken, möglicherweise vorteilhaft gegenüber der Therapie mit Angiotensin-Rezeptorblockern, so das Forscherteam der Charité. Diese Annahme muss allerdings noch weiter untersucht werden.

