Adipositas beziehungsweise Übergewicht beeinflusst den Verlauf einer "Covid-19"- Erkrankung. Studien zeigen, dass bei übergewichtigen Menschen das Risiko eines schwerwiegenden Krankheitsverlaufs signifikant höher ist. Das belegen die Forschungen internationaler Teams an Wissenschaftlern, die unter anderem vom "National Center for Biotechnology Information" aus den USA veröffentlicht wurden.

Entscheidend für die Beurteilung von Übergewicht ist der "Body-Mass-Index (BMI)". Die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" verweist darauf, dass Menschen mit einem "BMI"-Wert über 25 kg/m² als adipös gelten. In einer Studie, die im Fachmagazin JAMA Network erschien, heißt es, dass Patienten mit einem Wert über 30 kg/m² bereits das doppelte Risiko eines schweren "Covid-19"-Verlaufs aufweisen. Bei Patienten mit "BMI"-Werten ab 35 kg/m² ist dies sogar 3,6-fach so hoch.

Adipositas: Deshalb erkranken übergewichtige Menschen schwerer an Covid-19

Doch was steckt dahinter? Warum erkranken adipöse Menschen schwerer an "Covid-19"? Ein Mediziner sieht dafür mehrere Erklärungsansätze:

Karsten Müssig, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am "Franziskus-Hospital" in Harderberg (Niedersachsen), erklärt im Gespräch mit der Zeit, dass ein möglicher Erklärungsansatz im Fettgewebe liege. "Fettzellen sind in der Lage, Hormone oder hormonähnliche Substanzen zu bilden, die zum Teil entzündungsfördernd wirken können", so Müssig. In Kombination mit dadurch freigesetzten Botenstoffen, die erhebliche Entzündungsreaktionen im Fettgewebe verursachen, können sich auf diese Weise auch Organe entzünden. Allerdings stellt Müssig klar, dass nicht jedes Fettgewebe einen Risikofaktor darstelle. Neben dem "BMI" empfiehlt er den Taillenumfang als Beurteilungsmaßstab.

Eine mögliche Folge der Entzündungen in Fettgewebe und Organen kann die langfristige Schwächung des Immunsystems sein. Forscher fanden einen solchen Zusammenhang zum Beispiel bei Influenza-Infektionen heraus. Das zeigt eine Studie, die im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde. Möglicherweise lassen diese Erkenntnisse Rückschlüsse auf den Krankheitsverlauf von "Covid-19" bei adipösen Menschen zu, so die Wissenschaftler.