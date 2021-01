Corona-Impfstoff von Moderna: Wie häufig sind Nebenwirkungen und allergische Reaktionen?

Corona-Impfstoff von Moderna in Europa zugelassen

Seit Dezember ist der Impfstoff bereits in den USA im Einsatz

Kaum negative Ereignisse bei rund 4 Millionen Geimpften

Vereinzelt allergische Reaktionen möglich

Seit einigen Wochen ist nun auch in Europa das zweite Vakzin gegen Covid-19 zugelassen. Es handelt sich um den Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers Moderna. Bisher haben in den USA bereits über vier Millionen Menschen die erste Dosis des Impfstoffs von Moderna erhalten. Nebenwirkungen sowie schwere allergische Reaktionen sind zwar möglich, aber im bisherigen Impfzeitraum sehr selten vorgekommen, wie die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichtete.

Corona-Impfstoff von Moderna: Wie hoch ist das Risiko für Allergiker?

Im Zeitraum vom 21. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 gab es die erste Dosis der zweigliedrigen Covid-19-Impfung mit dem Moderna-Impfstoff. Laut der US-Gesundheitsbehörde traten in nur zehn Fällen schwere allergische Reaktionen nach der Impfung auf. In neun der zehn Fälle wurde die allergische Reaktion, die sogenannte Anaphylaxie, innerhalb von 15 Minuten nach der Impfung festgestellt. Zudem berichtete die CDC, dass es keine Anaphylaxie-bedingten Todesfälle gegeben hat. Die nach Erhalt des Moderna-Covid-19-Impfstoffs gemeldeten zehn Fälle von schweren allergischen Reaktionen in den USA betrafen laut Behörden nur Frauen. Davon wurden sechs ins Krankenhaus eingeliefert.

Von den rund vier Millionen geimpften Personen wurden bei 1266 Personen negative Ereignisse im Zusammenhang mit der Impfung dokumentiert. Von diesen unerwünschten negativen Ereignissen konnten im gesamten Impfzeitraum 108 allergische Reaktionen auf den Moderna-Impfstoff zurückgeführt werden, die letztlich auf einen allergischen Schock überprüft worden seien.

Die während des Impfzeitraums festgestellten Anaphylaxiefälle konnten in neun Fällen auf eine Vorgeschichte von Allergien oder allergischen Reaktionen zurückgeführt werden. Von diesen neun Fällen wiederum konnte in fünf Fällen eine frühere Geschichte der Anaphylaxie mit der Reaktion auf den Impfstoff in Verbindung gebracht werden, berichtet das Onlineportal heilpraxis.net.

Aufklärungsmaßnahmen: Unter Umständen darf nicht geimpft werden

Trotz der verschwindend geringen Fallzahl kann ein anaphylaktischer Schock ein lebensbedrohliches Ereignis darstellen. In Deutschland gibt es deshalb gezielte Aufklärungsmaßnahmen bezüglich möglicher Impfreaktionen und Umstände, die die Anwendung verbieten, so die Ärztezeitung.

Zudem hat die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel MHRA als Vorsichtsmaßnahme eine vorläufige Anweisung herausgegeben, Patienten mit schweren Allergien nicht zu impfen, berichtet der Deutsche Allergie- und Asthmabund. Die deutsche Aufsichtsbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut, betrachtet die Datenlage dagegen noch als unzureichend, um eine Risiko-Bewertung für Allergiker abzugeben.

So wurden zum Beispiel Menschen mit einer Vorgeschichte in Bezug auf Anaphylaxie von der klinischen Studie des Impfstoffes ausgeschlossen.

Moderna-Impfstoff: Wann treten die allergischen Reaktionen auf?

Auffällig ist die große Ähnlichkeit zu allergischen Reaktionen auf den Covid-19-Impfstoff von Pfizer-Biontech: Sowohl die Art der Nebenwirkungen ähneln sich, als auch die Vorgeschichte der Patienten mit Anaphylaxie. Zudem wurde bei beiden Impfstoffen sichtbar, dass mehr Frauen einen Impfstoff erhielten und dementsprechend auch mehr Frauen an einer Anaphylaxie leiden würden, berichtet heilpraxis.net.