Dem Bundesinstitut für Risikobewertung seien bisher keine Infektionen mit dem Coronavirus über den Verzehr von Fleischwaren bekannt. Landwirtschaftliche Nutztiere, die zur Fleischproduktion verwendet werden, seien nach aktuellem Wissensstand nicht mit SARS-CoV-2 infizierbar. Somit können sie das Virus auch über diesen Weg nicht auf den Menschen übertragen. Eine Kontamination von Fleisch oder Fleischwaren mit Coronaviren könnte jedoch während der Schlachtung oder bei der Fleischzerlegung und -verarbeitung erfolgen.

Grundsätzlich können Coronaviren von einer infizierten Person auf Wurst und Fleisch übertragen werden, wenn Hygieneregeln missachtet werden. Beispielweise durch direktes Niesen, Husten oder über verunreinigte Hände. Im Einzelhandel sind Fleisch und Fleischwaren in der Regel durch einen Spritzschutz an der Theke vor Niesen und Husten durch Kunden geschützt, wodurch die Kontaminationsgefahr deutlich minimiert wird.

Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren in Corona-Zeiten: Bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen droht keine Gefahr

Coronaviren können sich in oder auf Lebensmitteln nicht vermehren, so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt. Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint nur dann möglich, wenn ein kontaminiertes Lebensmittel berührt und das Virus dann über die Hände auf die Schleimhäute der Nase oder der Augen übertragen wird. Beim derzeitigen Ausbruch mit SARS-CoV-2 spielt der Übertragungsweg durch den Verzehr von Fleisch nach dem jetzigen Stand des Wissens keine Rolle.

Um sich vor Virusübertragungen zu schützen, sei es daher wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags, wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln, zu beachten. Weiterhin sollte Fleisch und Geflügel generell, auch zum Schutz vor möglichen anderen Krankheitserregern, vor dem Verzehr ausreichend und gleichmäßig erhitzt werden.

Es sollte daher bis der austretender Fleischsaft klar ist und das Fleisch eine weißliche (Geflügel), grau-rosa-farbene (Schwein) oder grau-braune Farbe (Rind) angenommen hat, verarbeitet werden.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat zudem eine Übersicht erstellt, auf der sie wichtige Informationen rund um die Hygiene mit Lebensmitteln nachlesen können. Diese finden sie hier.

