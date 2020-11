Der bisherige Kenntnisstand des Bundesinstituts für Risikobewertung besagt, dass die ermittelten Übertragungswege und der relativ geringen Umweltstabilität von Coronaviren eher unwahrscheinlich sei.

Nach derzeitigem Wissensstand bestehe keine Gefahr, dass importierte Waren, wie beispielsweise kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände und Spielwaren, Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe, Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten.

Kein Nachweis über eine Übertragung durch Lebensmittel

Anders sähe es jedoch bei importierten Lebensmitteln aus. Gekühlte oder gefrorene Lebensmittel, die unter unhygienischen Bedingungen in SARS-CoV-2-betroffenen Regionen hergestellt wurden, könnten das Virus enthalten.

Eine Übertragung von SARS-CoV-2 über Lebensmittel ist allerdings bisher nicht nachgewiesen worden.

Grundsätzlich sollten die allgemeinen Hygieneregeln bei der Zubereitung von Lebensmitteln eingehalten werden, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Übertragungsgefahr für Hafenmitarbeiter und Mitarbeiter von Speditionen

Aufgrund der geringen Umwelt-Stabilität von Coronaviren sei eine Übertragung des neuartigen Erregers über diese Wege in den meisten Fällen unwahrscheinlich. Für die Beurteilung möglicher Risiken gegenüber Infektionserregern am Arbeitsplatz ist hierfür die Bundesanstalt für Arbeitsschutz zuständig. Außerdem beurteilt diese Gefahr der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe.

