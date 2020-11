Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung in einem Bericht erklärt, können Schmierinfektionen über Oberflächen oder Gegenstände nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden. Jedoch sei eine Infektionsgefahr an Oberflächen relativ gering. Es gebe derzeit keine Fälle, bei denen sich nachweislich Menschen durch den Verzehr von Lebensmittel oder den Kontakt zu Gegenständen mit dem Coronavirus infiziert haben. Wir verraten Ihnen, was für vorbeugende Maßnahmen helfen und welche Möglichkeiten der Eindämmung von Covid-19 es gibt. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie im Newsticker von inFranken.de.

Um sich vor einer Virusübertragung über Oberflächen und Gegenstände zu schützen, sei es im Allgemeinen sehr wichtig, die Hygieneregeln des Alltags zu beachten, so das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Hierzu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen und das Fernhalten der Hände aus dem Gesicht. Das hilft nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen viele andere Krankheitserreger. Handdesinfektionsmittel wirken nicht besser als Wasser und Seife gegen Krankheitserreger, zum Teil sogar schlechter. Sie sollten in Situationen verwendet werden, in denen es keine Gelegenheit zum Händewaschen gibt.

Übertragungswege und Ansteckungsgefahr von Covid-19

Im Folgenden finden sie spezifische Artikel zu den einzelnen Übertragungswegen und Oberflächen, durch die sich Covid-19 überträgt. Außerdem sehen sie, wie wahrscheinlich eine Ansteckung ist: