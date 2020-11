Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung mitteilt, können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Besteck oder Geschirr gelangen und auf diesen festen Oberflächen eine Zeit lang infektiös bleiben. Eine Schmierinfektion erscheine dann möglich, wenn das Virus über das Besteck oder über die Hände auf die Schleimhäute der Nase oder der Augen übertragen wird.

Dem Bundesinstitut für Risikobewertung sei jedoch bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg bekannt.

Corona-Ansteckung über Besteck und Geschirr: Spülmittel und Seife vermindern Risiko

Coronaviren reagieren empfindlich auf fettlösende Substanzen wie Alkohole und Tenside, die als Fettlöser in Seifen und Geschirrspülmitteln enthalten sind.

Auch wenn für SARS-CoV-2 hierfür noch keine spezifischen Daten vorliegen, sei es jedoch wahrscheinlich, dass durch diese Substanzen die Virusoberfläche beschädigt und das Virus geschädigt wird. Das gelte insbesondere auch dann, wenn im Geschirrspüler das Geschirr mit 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur gereinigt und getrocknet wird.

