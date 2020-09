Coronavirus: Wie gut sind natürliche Desinfektionsmittel?

Desinfektionssprays sind gerade in der Corona-Zeit nicht wegzudenken. Immer mehr Hersteller bringen nun auch natürliche Desinfektionssprays auf den Markt. Doch wie gut sind diese Bio-Desinfektionsmittel?

Desinfektionsmittel wirken unterschiedlich. Es gibt Mittel, die fungizid (gegen Pilze), bakterizid (gegen Bakterien), begrenzt viruzid (gegen behüllte Viren) und viruzid (gegen behüllte und unbehüllte Viren) wirken. Diese Mittel unterteilen sich dann noch einmal in spezielle Produkte zur Hand- und Fußdesinfektion, zur Flächendesinfektion und zur Instrumentendesinfektion. Das Robert-Koch-Institut rät - speziell im medizinischen Bereich - zur Verwendung von Desinfektionsmitteln, die mindestens"begrenzt viruzid" wirken. Nur so kann eine Weiter-Übertragung von Covid-19 eingedämmt werden.

Wie gut sind natürliche Desinfektionsmittel gegen Corona?

Da es während der ersten Corona-Welle zu Engpässen in der Versorgung mit Desinfektionsmitteln gekommen ist, haben viele Hersteller aufgerüstet. Mittlerweile kommen auch immer mehr Bio-Produkte auf den Markt, die Hände und Flächen mit natürlichen Mitteln desinfizieren sollen. Doch wie gut wirken sie gegen Corona?

Desinfektion auch von Obst und Gemüse

Die Flächendesinfektion weitet sich mittlerweile auch auf Lebensmittel aus, beispielsweise auf Obst und Gemüse. Denn im Supermarkt und Discounter werden diese oft von vielen Menschen in die Hand genommen und wieder weggelegt. Logisch also, dass sich die Desinfektionsmittel-Hersteller diesem Thema widmen. Der Essigessenz-Hersteller Speyer&Grund bringt beispielsweise ein neues Desinfektionsspray seiner Marke Surig* auf den Markt, welches aus Essig- und Zitronensäure besteht. Der Hersteller laut eigener Aussage: "99,9 Prozent aller Bakterien sowie behüllte Viren wie Influenza und Corona werden beseitigt".

Das Surig-Spray* ist problemlos auf Obst und Gemüse anzuwenden, da es sich auch bei Essig- und Zitronensäure um Lebensmittel handelt, die nicht schädlich für den Menschen sind. Nach einer kurzen Einwirkzeit sollen die Bakterien und Viren abgetötet sein. Wer möchte, kann das Essigspray anschließend mit Wasser abspülen. Mittlerweile ist das Spray schon bei einigen Discountern wie Aldi, Lidl oder Globus zu kaufen.

Eignet sich das Zitrone-Essig-Spray als Desinfektionsmittel?

Eignet sich die Kombination aus Essig- und Zitronensäure überhaupt zur Desinfektion? Michael Braungart vom Hamburger Umwelt Institut (HUI) bejaht das klar: "Die Kombination der beiden Säuren funktioniert seit Jahrhunderten als Desinfektionsmittel". Die Vorteile des natürlichen Desinfektionsspray sind zahlreich. Zum einen ist es komplett abbaubar und damit nicht schädlich für die Umwelt. Außerdem schädigt es die Gesundheit nicht und sei auch nicht förderlich für Resistenzen.

Kritikpunkt: Bisher keine Studien zur Wirksamkeit gegen Covid-19

Was Michael Brungart vom HUI kritisiert, ist dass es bislang noch keinerlei Studien gibt, die verlässliche Aussagen über die Wirksamkeit natürlicher Desinfektionssprays machen können. An den Covid-19-Viren wurden bislang noch keine Tests durchgeführt. Die erhältlichen Desinfektionssprays (natürliche wie chemische) helfen nachweislich lediglich gegen andere behüllte Viren. Ob sie auch die Covid-19-Viren unschädlich machen, ist Spekulation.

Auch das natürliche Essigspray von Surig* beseitigt nachweislich nur andere behüllte Viren - ob es Coronaviren unschädlich macht, ist nicht 100-prozentig zu sagen.

Natürliches Desinfektionsspray besser als herkömmliche Mittel

Dennoch sind natürliche Desinfektionssprays als weitaus besser zu bewerten, als die herkömmlichen Chemie-Cocktails. Das HUI übt starke Kritik an den nicht natürlichen Desinfektionssprays: Unter anderem seien die Inhaltsstoffe vieler Desinfektionsmttel schädlich für die Gesundheit. So können sie unter anderem krebserregend, schädigend für Lunge, Leber und Herz, sensibilisierend und allergieauslösend sein. Sie sollten nicht eingeatmet werden und sollten auch nicht auf die Haut gelangen. Deshalb rät das HUI klar zur Verwendung von gewöhnlichem Alkohol als Wirkstoff und zur Vermeidung der häufig in Desinfektionsmitteln enthaltenen Stoffe, wie beispielsweise Isopropanol oder Aldehyde.

Die Experten des HUI sehen ein zusätzliches Risiko in der Austrocknung der Haut durch Hand-Desinfektionsmittel. Dadurch, dass die Hände durch das Mittel stark ausgetrocknet werden, neigt man dazu, sich die Haut mit fetthaltigen Cremes einzuschmieren. An dieser Creme wiederum kleben die Viren fest, was zu einem kontraproduktiven Effekt führt. Weiterer Kritikpunkt: Desinfektionsmittel sind im Vergleich zu ihrem Wert sehr stark überteuert. Die Verwendung des Mittels im Krankenhaus oder in Arztpraxen wird hingegen positiv und als unverzichtbar bewertet.