Eine Corona-Erkrankung je nach Dauer unterschiedlich ansteckend.

je nach Dauer unterschiedlich ansteckend. Am höchsten ist die Ansteckungsgefahr zu Beginn der Covid-19-Infektion .

zu Beginn der . Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Quarantänezeit deshalb verkürzt werden könnte.

Das Ansteckungsrisiko ist zu Beginn einer Corona-Erkrankung am höchsten: Immer mehr Menschen sind von Covid-19 betroffen. Der erste Schritt bei einer Infektion ist meist die Quarantäne. Die Dauer einer häuslichen Isolation beläuft sich in Deutschland auf 14 Tage. Nach diesem Zeitraum sei der Betroffene nicht mehr ansteckend. Eine Metastudie aus Schottland sieht dies nun anders. Laut Forschung könnte die Isolationsdauer deutlich kürzer sein.

Ansteckungsgefahr bei Covid-19: In diesem Zeitraum ist die Gefahr am größten

Laut "Robert-Koch-Institut (RKI)" ist ein Corona-Patient etwa zehn Tage nach Symptombeginn nicht mehr ansteckend. Die Quarantäne soll demnach bis zu zehn Tage dauern, sofern ein negatives Testergebnis vorliegt. Personen mit schwerem Krankheitsverlauf können auch deutlich länger als zehn Tage ansteckend sein.

Die nun in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie der "University of St. Andrew" in Schottland hat insgesamt 79 grundlegende Studien zum Covid-19 analysiert und ausgewertet. Betrachtet wurde der Krankheitsverlauf von Corona-Patienten. Das Ergebnis: Die dokumentierten Krankheitsverläufe zeigten, dass bei Sars-CoV-2-Patienten der Virenbefall in den oberen Atemwegen zwei Tage vor dem Ausbruch der Symptome, bis hin zu fünf Tage nach Beginn der Symptome am größten war. Somit sei auch in diesem Zeitraum die Ansteckungsgefahr am höchsten.

„Wer Krankheitsanzeichen bei sich bemerkt, egal wie mild sie auch sein mögen, sollte sich sofort selbst isolieren. Denn bis wir das Testergebnis bekommen, könnten sie schon über ihre infektiöseste Phase hinaus sein“, schreibt Muge Cevik, Forscherin für Infektionskrankheiten und Studienleiterin.

Corona: Ab wann besteht kein Ansteckungsrisiko mehr?

Mit der Dauer der Erkrankung sterben immer mehr Sars-CoV-2-Viren ab. Laut Studie sollen sich ab Infektionstag Nummer neun nicht mehr genügend lebensfähige Viren in den oberen Atemwegen befinden, die eine Infektion auslösen könnten. Das Virusgen sei zwar noch vorhanden, es würde jedoch kein Ansteckungsrisiko mehr bestehen, so Cevik.

Das Ärzteblatt steht dem ganzen eher kritisch gegenüber. Dort heißt es, dass sich eine Restinfektiösität nicht ganz ausschließen lasse - auch nach neun Tagen nicht.

Kürzeres Infektionsrisiko als gedacht: Sollte die Isolationsdauer verkürzt werden?

In einem Interview mit der New York Times empfahl Forscherin Cevik, die Isolationsdauer auf nur fünf Tage zu senken. Ihrer Ansicht nach bestünde dadurch ein geringeres Risiko, dass sich Menschen nicht an die Quarantänepflicht halten würden. Laut einer Umfrage aus Großbritannien würden sich nämlich rund 20 Prozent der Isolationspflichtigen nicht an die Vorgaben halten.

Die Entwicklung eines Corona-Heilmittels läuft weiterhin auf Hochtouren. Nachdem der Biontech-Impfstoff bald auch in Europa zugelassen werden soll, haben Wissenschaftler aus Amerika einen weiteren Wirkstoff entdeckt. Es wird von einem Durchbruch gesprochen.

aa

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.