Coronavirus tödlicher als Grippe: Diese Menschen sind besonders gefährdet

Sterblichkeit bei einer Corona-Infektion - wie gefährlich ist das Virus wirklich? Bereits mehr als eine Million Menschen auf der Welt sind bisher in Folge einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor, Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Dennoch wird die Zahl der Corona-Toten häufig relativiert - schließlich würden auch jedes Jahr Menschen an der Grippe sterben.

Eine neue Studie von Forschern aus den USA und Australien zeigt nun jedoch, dass die Sterblichkeitsrate für Covid-19 höher ist als für die Grippe. Das Team um Andrew Levin vom Dartmouth College hat eine Meta-Analyse zur sogenannten "Infektionssterblichkeit" in mehreren Regionen und Ländern durchgeführt. Diese Rate gibt das Verhältnis zwischen der Zahl der Todesfälle und der Zahl der Infizierten an.

Sterberate für Coronavirus 16 Mal höher als für Grippe

In den USA liegt der Wert laut Studie bei etwa 0,8 Prozent. Zum Vergleich: Die Infektionssterblichkeit bei Grippe-Infizierten lag für den Winter 2018/2019 bei 0,05 Prozent - die Todesrate für Covid-19 ist also in etwa 16 Mal höher. Auch im Vergleich zu Unfalltoten ist das Coronavirus scheinbar gefährlicher. Beispielsweise ist für Menschen zwischen 55 und 64 Jahren in Großbritannien das Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben, mehr als 200 Mal höher, als die Chance bei einem Autounfall ums Leben zu kommen.

Doch ganz so einfach lässt sich die Infektionssterblichkeit des Coronavirus nicht bewerten: Sowohl regional, als auch in den unterschiedlichen Altersgruppen konnte die Studie große Unterschiede feststellen. Die deutlichste Aussage der Untersuchung ist, dass mit dem Alter die Chance, an einer Corona-Infektion zu sterben, steigt. Für Kinder und Jugendliche liegt die Sterberate nahe Null, ab 55 Jahren liegt sie jedoch schon bei 0,4 Prozent. Mit zunehmenden Alter steigt die Sterblichkeit dann rapide an.

Diese enormen Unterschiede je nach Alter der Infizierten schlagen sich auch in den Zahlen für die 33 Regionen nieder, die untersucht wurden. Während die Sterberate in New York bei einem Prozent lag, kam die Stadt Genf nur auf die Hälfte. Ein Ländervergleich fällt ebenfalls unterschiedlich aus: Großbritannien verzeichnet eine Sterblichkeit von 1,5 Prozent, Italien, das besonders zu Beginn der Pandemie als Brennpunkt in Europa galt, liegt bei 2,7 Prozent.

Sterberisiko bei Corona-Infektion steigt mit dem Alter rapide an

Wie viele ältere Menschen in einer Region leben und wie gut sie vor dem Virus geschützt werden, kann also große Auswirkungen auf die Sterberate haben. Wie die Forscher betonen, soll die Infektionssterblichkeit auch nicht als fester Wert verstanden werden, da sie von vielen verschiedenen Faktoren abhängt.