Viele Wissenschaftler sehen Luft als Hauptübertragungsweg des Coronavirus: Die Verbreitung des Virus erfolgt dort über Tröpfchen oder Aerosole, welche durch Einatmen in unseren Körper eindringen und eine Infektion auslösen können.

Eine neue Studie aus Tokio hat jedoch herausgefunden, dass die Viren von Covid-19 wahre Überlebenskünstler sind und nicht nur in der Luft herumschwirren, sondern auch ausgesprochen lange auf unserer Haut überleben können.

Studie: Coronavirus überlebt fünfmal länger auf unserer Haut als Influenza-A-Virus

In der Fachzeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlichte das japanische Forscherteam seine Ergebnisse. Dort heißt es, SARS-CoV-2 könne bis zu neun Stunden auf unserer Haut aktiv bleiben, wohingegen "normale" Grippeviren des Influenza-A-Virus nur maximal 1,8 Stunden auf dem menschlichen Körper überleben können.

Mit den Resultaten ihrer Studie wollen die Wissenschaftler noch einmal an die enorme Wichtigkeit von Handhygiene erinnern.

Häufiges Händewaschen hilft dabei die Pandemie einzudämmen. Wie man sich richtig die Hände wäscht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Corona-Studie: Desinfektionsmittel töten Viren innerhalb weniger Sekunden

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen ist bereits eine gute Maßnahme, um sich selbst und auch andere vor dem Coronavirus zu schützen. Noch besser ist allerdings die Verwendung von Desinfektionsmittel.

Laut Studienbericht könne Handdesinfektionsmittel sowohl die Viren des Grippevirus als auch von Covid-19 innerhalb von nur 15 Sekunden abtöten. Grund dafür sei das Ethanol, welches in den Mitteln enthalten ist.

