Obwohl eine Übertragung des Virus über verunreinigte Lebensmittel oder importierte Produkte unwahrscheinlich sei, sollten beim Umgang mit diesen die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags beachtet werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt, dass regelmäßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei der Zubereitung von Lebensmitteln wichtig seien.

Coronaviren können sich in Lebensmitteln nicht vermehren. Sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt. Da die Viren hitzeempfindlich sind, kann das Infektionsrisiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln zusätzlich weiter verringert werden, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Übertragung des Coronavirus durch Kosmetik und Make-up

Kosmetische Mittel wie Lippenstifte oder Make-up sollten nicht mit mehreren Personen gemeinsam verwendet werden. Außerdem sei es ratsam, Cremes aus geöffneten Tiegeln nur mit gründlich gewaschenen Händen oder einem sauberen Spatel zu entnehmen. Dies senke das Risiko einer Ansteckung, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.

