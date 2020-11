Derzeit liegen dem Bundesinstitut für Risikobewertung keine Informationen dazu vor, wie lange das SARS-CoV-2 Virus auf Textilien oder in der Waschmaschine infektiös bleibt. Als Viren, deren Erbgut von einer Fettschicht umhüllt ist, reagieren Coronaviren generell empfindlich auf fettlösende Substanzen wie Tenside. Diese seien als Fettlöser in Waschmitteln enthalten. Verbraucher können im Alltag ihre Wäsche wie gewohnt waschen, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Kleidung, Bettwäsche, Unterwäsche, Handtücher und Waschlappen von Erkrankten sowie Textilien, die mit infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, sollten bei einer Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius gewaschen werden. Außerdem sollte mit einem Vollwaschmittel gewaschen und gründlich getrocknet werden. Beim Umgang mit Wäsche von Erkrankten sollte der direkte Kontakt von Haut und Kleidung mit kontaminierten Materialien vermieden werden, die Wäsche nicht geschüttelt und im Anschluss die Hände gründlich gewaschen werden.

Hinweise zum Verhalten bei einer Infektion mit Covid-19

Gerade für infizierte Personen ist es besonders wichtig, sich an die Hinweise und Tipps des Robert Koch Institutes zu halten, um eine Ausbreitung des Virus zu stoppen. Hier finden sie eine Vielzahl an Richtlinien, Hinweisen und Informationen für betroffene Patienten.

