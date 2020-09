Selbstgemachter Mundschutz effektiver als OP-Maske: Dieses Detail ist entscheidend

Über die Wirkung einer Mund-Nasen-Bedeckung wird viel debattiert. Kürzlich vermuteten Forscher, dass das Tragen einer Maske zur unbewussten Immunisierung der Bevölkerung führen könnte.

Als Ende April 2020 in einigen Teilen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht eingeführt wurde, waren Masken in Apotheken schnell Mangelware. Kurz darauf gab es im Internet bereits unzählige Anleitungen für selbstgemachte Masken. Doch wie scheiden diese im Vergleich gegen medizinischen Masken ab?

Selbstgemachte Maske besser als OP-Maske - Materialien entscheidend

Zur Beantwortung dieser Frage hat die Wissensplattform "ScieneAlert" eine Auswertung mit den besten und schwächsten Mund-Nasen-Bedeckungen auf Grundlage mehrerer Studien zusammengetragen. Darin wird gezeigt, wie gut verschiedene Masken große Tröpfchen des Coronavirus "Sars-CoV-2" abwehren können. Auch die im Zusammenhang mit dem Virus besonders wichtige Abwehr von Aerosolen wurde bewertet.

Ganz oben im Ranking stehen "N95"-Masken - je nach Norm wird auch von "FFP2"-Masken gesprochen. Für den besonders guten Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen seien zwei Faktoren verantwortlich: Einerseits liegt die Bedeckung eng an der Nase und an dem Mund an, weshalb nur eine geringe Anzahl an Aerosolen ausgestoßen oder eingeatmet werden. Die verwebten Fasern filtern die Aerosole zudem gut aus der Luft.

Doch auch eine selbstgemachte Mund-Nasen-Bedeckung kann Aerosole sehr gut abfangen - aus dem richtigen Material sogar besser als medizinische Masken. Sogenannte "Hybrid-Masken", bestehend aus zwei Lagen Baumwolle, sowie einem weiteren Material - beispielsweise Seide - fangen demnach bis zu 94 Prozent der Aerosole ab - medizinische OP-Masken hingegen nur 89,5 Prozent.

Bandanas und Schals ungeeignet - WHO empfiehlt dreilagige Masken

Deutlich schwächer schneiden jedoch zweilagige Baumwollmasken und Masken aus Baumwoll-Shirts ab. Auch eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Seide stellt keine geeignete Alternative dar. Besonders geringen Schutz bieten Schals und Bandanas - laut der Auswertung werden damit nur 49 Prozent der Aerosole abgefangen.

Die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" selbst empfiehlt dreilagige Masken. Diese sollten aus einer

inneren, saugfähigen Schicht, beispielsweise aus Baumwolle

mittleren, nicht gewebten Schicht, etwa aus Polyproplyn und

äußeren, nicht saugfähigen Schicht, zum Beispiel aus Polyester bestehen.

Das Coronavirus kursiert weiterhin weltweit. Immer mehr Menschen stecken sich mit "Sars-CoV-2" an: Das sind die Symptome des Virus.

Alle aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise erfahren Sie im News-Ticker von inFranken.de.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.