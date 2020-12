Die Corona-Mutation B1.1.7 ist ein noch ansteckender Ableger der ursprünglichen Virusvariante. Erstmals bekannt wurde die neue Form im Dezember, als ein positiv getesteter Passagier in Hannover von einem Rückflug aus London auffällig geworden war. Nun stellen Forscher aber fest, dass die Mutation auch schon vorher lange in Deutschland vorhanden war.

Wie n-tv.de mitteilt, hat die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) die Virusmutation bei einem alten Coronafall aus Niedersachsen nachweisen können. Die Proben waren die, eines mittlerweile verstorbenen Patienten. Dieser hatte sich bereits im November mit dem Coronavirus infiziert und ebenfalls an Vorerkrankungen gelitten. Dennoch konnte die Struktur des neuen Virus-Ablegers eindeutig nachgewiesen werden. Das Referenzlabor der Berliner Charité bestätigte das Ergebnis.

Mutation des Coronavirus: England erster Hotspot

Die neue Form des Coronavirus wütet seit der Bekanntmachung vor allem im Süden Englands. Mehrere EU-Länder haben deswegen die Reisebedingungen von und nach England weiter verschärft. Das neuartige Virus wurde mittlerweile auch bereits in Dänemark und den Niederlanden nachgewiesen. Mediziner zeigen sich zunehmend besorgt.

Tochter und Ehefrau des verstorbenen aus Niedersachsen waren ebenfalls positiv getestet worden, sind aber mittlerweile wieder genesen. Laut Ministerium hatte die Tochter einen Aufenthalt in England hinter sich und die neue Virusform vermutlich daher nach Deutschland mitgebracht. Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung spricht den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus. "Das Auftreten der Virus-Variante ist für uns alle ein weiterer Anlass, uns ganz besonders streng an die geltenden Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen zu halten", so Scholz in einem Interview mit dem RadiosenderFFN, wie nt-tv.de berichtet.