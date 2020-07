Die Corona-Pandemie fordert in Deutschland weiterhin Todesfälle. Insgesamt 9036 Menschen sind bislang laut Angaben des "Robert-Koch-Instituts" an den Folgen einer "Sars-CoV-2"-Infektion gestorben. 197.341 Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Tests wiesen in ihrem Blut Antikörper nach. Doch bereits kurz nach der Infektion konnten diese nicht mehr im Blutkreislauf gefunden werden.

Viele Menschen hoffen nach einer Ansteckung gegen das Virus immun zu sein. Doch ist das tatsächlich der Fall? Mehrere Studien deuten auf das Gegenteil hin. Insbesondere bei Betroffenen, die gar keine oder nur wenige Symptome zeigen, lassen sich kurze Zeit nach den Ansteckung keine Antikörper mehr nachweisen. Insbesondere Wissenschaftler des "Universitätsspitals Zürich" haben dazu Ergebnisse veröffentlicht. Zwar ist sich die Forschung noch uneins, allerdings werfen die Untersuchungen einen neuen Blickwinkel auf einen möglichen Impfstoff und potenzielle Immunitätspässe.

Corona-Infektion: Wie reagiert das Immunsystem?

Die Antwort des menschlichen Immunsystems auf eine Infektion mit Corona fällt unterschiedlich aus. Die gängige Reaktion des Körpers ist jedoch, sogenannte "T-Zellen" auszusenden, um die Krankheitserreger zu bekämpfen. Auf diese Weise können "B-Zellen" aktiviert werden, die im Anschluss Antikörper bilden. Antikörper sind in der Lage das Virus zu deaktivieren.