Wird das Coronavirus langfristig weniger gefährlich? Auch ohne Impfungen und Herdenimmunität könnte der Sars-Cov-2-Erreger in Zukunft weniger gefährlich werden. Die US-Infektiologin Jennie Lavine von der Emory University in Atlanta sieht bereits jetzt Anzeichen dafür, dass das Coronavirus zu einem "endemischen Erreger" werden könnte.

Ihre Erkenntnisse dazu veröffentlichte die Forscherin im Fachmagazin "Science". Laut dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung werden Krankheiten als "endemisch" bezeichnet, "die dauerhaft gehäuft in einer begrenzten Region oder einer Population vorkommen". Die Zahl der Krankheitsfälle bleibt dabei also auf Dauer ungefähr gleich, die Menschen erkranken aber meist weniger schwer.

Die vier anderen Arten des Coronavirus, die bereits länger weltweit zirkulieren, sind ebenfalls zu endemischen Erregern geworden. Lavine und ihre Mitarbeiter gehen daher davon aus, dass auch Sars-Cov-2 langfristig harmloser für die Menschheit werden wird als bislang.

Die bereits bekannten Coronaviren "NL63", "229E", "OC43" und "HKU1" verursachen regelmäßig Epidemien, dabei erkranken jedoch vor allem Kleinkinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, ist in dieser Altersgruppe sehr gering - was auch bei Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Erreger bereits der Fall ist.

Corona-"Teilimmunität" nach Infektion: Weniger Menschen erkranken

Nach einer Infektion mit endemischen Coronaviren bleiben die Infizierten zudem kurzfristig, aber vollständig, immun. In einer experimentellen Studie mit dem Virus des Typen "229E" wurde beispielsweise festgestellt, dass bereits nach einem Jahr eine erneute Infektion möglich war. Grund dafür ist der Rückgang der Antikörper, die im Blut enthalten sind. Auch nach einer Covid-19-Erkrankung deutet sich bisher nur eine kurzzeitige Immunität an.