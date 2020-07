Coronavirus-Forschung: Kann Mundwasser die Übertragung verringern?

Einfaches Haushaltsmittel im Kampf gegen SARS-CoV-2: Die Forschung sucht aktuell nach einem Impfstoff gegen den "Covid-19"-Erreger "Sars-CoV-2". Doch Wissenschaftler beschäftigen sich nicht nur damit, sondern auch mit möglichen Medikamenten gegen das Virus.

Dazu haben britische Forscher neue Erkenntnisse vorgestellt. Sie haben ein Hausmittel untersucht, das aus dem Alltag bekannt ist: Mundwasser.

Mundwasser als Corona-Medikament: Was taugt das Hausmittel?

Das Forscherteam aus Großbritannien hat dazu eine Studie im Fachmagazin Function veröffentlicht: Darin heißt es, dass es sich lohne "weiter zu erforschen, ob orale Spülungen als potenzieller Weg zur Verringerung der Übertragung von "Sars-CoV-2" in Erwägung gezogen werden sollten". Die ersten Testergebnisse könnten als Erfolg interpretiert werden, so die Forscher.

Trotz aller Hoffnung auf ein in rauen Mengen vorhandenes "Medikament" gegen das Coronavirus, wie Mundwasser, ist wichtig, dass die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" ausdrücklich darauf hinweist: Gegenwärtig gebe es noch keine Behandlungsmethode, die "Sars-CoV-2" stoppen beziehungsweise töten kann, so die "WHO".

Von zentraler Bedeutung ist unabhängig von den Mundwasser-Forschungen, wie sich die weitere Suche nach einem Impfstoff gestaltet: Alle wichtigen Informationen rund um die Corona-Krise erfahren Sie im Live-Ticker von inFranken.de.

tu