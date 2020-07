Hausmittel gegen Coronavirus? Forscher machen Entdeckung

Trotz aller Hoffnung auf ein in rauen Mengen vorhandenes "Medikament" gegen das Coronavirus, wie Mundwasser, ist wichtig, dass die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" ausdrücklich darauf hinweist: Gegenwärtig gebe es noch keine Behandlungsmethode, die "Sars-CoV-2" stoppen beziehungsweise töten kann, so die "WHO".

Von zentraler Bedeutung ist unabhängig von den Mundwasser-Forschungen, wie sich die weitere Suche nach einem Impfstoff gestaltet: Alle wichtigen Informationen rund um die Corona-Krise erfahren Sie im Live-Ticker von inFranken.de.

tu