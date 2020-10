Warnung vor erhöhtem Schlaganfall-Risiko durch Covid-19-Infektion: Die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zeigen, dass seit Beginn der Corona-Pandemie weltweit über 33 Millionen Infektionen (Stand: 30.09.2020) mit dem neuratigen Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurden. Nicht alle Betroffenen zeigen Symptome, bei manchen treten nur leichte Beschwerden auf, bei anderen aber kommt es zu schweren Krankheitsverläufen. Weiterhin gibt es bereits Hinweise auf Covid-19-Langzeitfolgen mit Auswirkungen auf Lunge und Herz.

Doch mit welchen weiteren Folgen muss bei einer Infektion mit dem Virus noch gerechnet werden? Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) berichtet aktuell, dass auch ein erhöhtes Schlaganfall-Risiko besteht.

Blutgerinnung kann zu Thrombosen und Embolien führen

Infektionen und Entzündungen können im Körper das Blutgerinnungssystem aktivieren. Somit ist das Risiko für Thrombosen und Embolien erhöht. Löst sich bei einer Thrombose ein kleines Blutgerinnsel im Gefäß, kann es bis ins Gehirn gelangen und dort zu einer Minderdurchblutung führen und einen Schlaganfall auslösen.



Die Deutsche Schlaganfall Gesellschaft (DSG) erklärt in einer aktuellen Mitteilung, dass dieses Phänomen auch bei einer Covid-19-Infektion auftreten kann. Besonders bei schweren Krankheitsverläufen ist ein Schlaganfall nicht selten. Selbst bei jungen Patienten mit Risikofaktoren, wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und einem ungesunden Lebensstil kann vermehrt ein Schlaganfall auftreten.

Dazu kommt, dass Menschen, die bereits Schäden von einem früheren Schlaganfall tragen, zur besonders gefährdeten Risikogruppe bei einer SARS-CoV-2-Infektion gehören würden. Sie müssten mit einem schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion rechnen, als vorher Gesunde, erklärt Professor Dr. Helmuth Steinmetz, 1. Vorsitzender der DSG.

Angst vor erhöhter Covid-19-Infektionsgefahr in Klinik

Wie bereits bekannt ist, brachte vor allem die Hochphase der Corona-Pandemie erhebliche kollaterale Auswirkungen auf das Gesundheitssystem mit sich. Einer aktuellen Analyse der DSG zufolge, wurden von Mitte März bis Mitte April weniger Patienten mit Verdacht auf einen Schlaganfall in den Notaufnahmen aufgenommen. Vor allem Fälle eines leichten Schlaganfalls oder einer sogenannten TIA, einer vorübergehenden Minderdurchblutung im Gehirn, wiesen in dieser Zeit sinkende Zahlen auf. Offenbar wurde von Betroffenen weniger medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Ein wichtiger Grund hierfür sei die Angst vor einer erhöhten Covid-19-Infektionsgefahr in einer Klinik.

Laut des DSG-Experten Steinmetz, sei diese Angst unbegründet, denn gerade in Kliniken herrsche ein äußerst professioneller Umgang mit Erregern. Daher sollten Anzeichen auf einen Schlaganfall auch in der Corona-Pandemie immer ernst genommen werden und umgehend notfallmedizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Der DSG-Vorsitzende warnt: „Jeder Zeitverlust birgt Risiken, die ungleich höher sind als die einer COVID-19-Infektion im Krankenhaus.“

