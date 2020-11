Die Faktoren für die Stabilität von Coronaviren hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung mitteilt, spielt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche hierbei eine entscheidende Rolle. Weiterhin hängt die Stabilität der Viren auch vom speziellen Virusstamm und der Virusmenge ab, so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht sehr stabil auf trockenen Oberflächen.

Für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat eine amerikanische Arbeitsgruppe bei Laboruntersuchungen Folgendes festgestellt: Die Viren können bis zu vier Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu zwei bis drei Tagen auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben. Bei einer weiteren Laboruntersuchung hat eine australische Arbeitsgruppe zudem erkannt, dass SARS-CoV-2 bei 20 Grad Celsius noch bis zu 28 Tage auf Materialien wie Glas, Edelstahl oder Papier nachweisbar sind.

Die Stabilität des Coronavirus ist geringer als vergleichbare Bakterien und Viren

Durch die Laboruntersuchungen hat man festgestellt, dass die ermittelte Beständigkeit des Coronavirus SARS-CoV-2 in den meisten Fällen geringer als diejenige von vielen anderen Krankheitserregern ist. Beispielsweise im Vergleich zu verschiedenen anderen Viren oder Bakteriensporen. Die in den Studien genannte Beständigkeit dieser Viren wurde im Labor unter optimalen Bedingungen und mit hohen Viruskonzentrationen ermittelt.

In der Praxis sei zu erwarten, dass die Stabilität des Coronavirus SARS-CoV-2 wegen zusätzlicher Faktoren, wie beispielsweise Tageslicht, schwankender Temperatur und Luftfeuchtigkeit geringer ist als in den Laborstudien ermittelt.

Wie gelangen krankmachende Keime in die Küche?

Rohe Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch oder Geflügel

Fisch, Eier, Obst, Gemüse und Kräuter

Menschen, insbesondere infizierte Personen

Haustiere, Schadnager und Insekten

Weitere interessante Artikel zur Übertragung des Coronavirus finden sie hier:

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.