Das neuartige Coronavirus beschäftigt Forscher weltweit bereits seit Monaten. Sie arbeiten fieberhaft an Möglichkeiten, das Virus und damit auch die Pandemie einzudämmen. Und wie es scheint, hat nun eine internationale Forschergruppe nach eigenen Angaben die "Achillesferse der infizierten Zellen" ausfindig machen können.

Das erklärt zumindest der Molekularbiologe Nevan Krogan, Forscher an der "University of California in San Francisco". Er leitet eine Studie, die kürzlich im Fachmagazin Cell erschien. Und das Besondere an dieser Studie: Die Forscher konnten mit sieben bereits zugelassenen Medikamenten, die bei Krebserkrankungen verabreicht werden die Vermehrung von Coronaviren verhindern.

Coronaviren bilden Zell-Tentakel

In der Studie beschreiben die Forscher die Art und Weise, wie das Virus schnell von einer zur nächsten Zelle springen kann. Es manipuliert bereits infizierte Zellen mit sprichwörtlichen Tentakel, die Spaghetti ähneln. Diese sollen anschließend die Hüllen benachbarter Zellen durchbohren. Durch die Löcher können wiederum weitere Erreger in die Zellen eindringen.

Dadurch könne die Infektion so schnell voranschreiten, wie es aktuell der Fall ist, ist sich der Molekularbiologe Nevan Krogan sicher. Durch die Löcher, die die Tentakel verursachen, könnten die Viren mehrere Zellen gleichzeitig befallen. Um diesen Vorgang zu verstehen, nahmen die Experten die Eiweißstoffe einer infizierten Zelle unter die Lupe.

Dafür verglichen sie insgesamt 332 menschliche Proteine mit anderen Proteinen, die bei einer "Covid-19"-Infektion gebildet werden. Dabei griffen sie auf sogenannte "Phosphorylierung" zurück. Dabei werden kleine Moleküle miteinander verbunden. Das Ziel dieses Vorgehens: Die Aktivität der Viren wird reguliert, ein entscheidender Indikator bei Vorgängen wie Wachstum, Teilung und Alterung der Zellen. "Phosphorylierungen" werden laut den Experten von bestimmtem Enzymen kontrolliert. Diese Kontrollinstanzen heißen "Kinasen", eine Art Schaltzentrale der Zelle.

Corona-Ausbreitung verstehen, um sie eindämmen zu können

Besonders klar ersichtlich war die Aktivität der "Kaseinkinase 2". Diese zeigt den Weg durch eine Zelle, welcher wiederum das Wachstum des Zellskeletts beeinflusst. Bei weiteren Analysen wurde deutlich: Das Virus kaperte die "Kaseinkinase 2" regelrecht und zwang die Zellen zur Ausbildung der Tentakel.

Durch dieses grundlegende Verständnis der viralen Ausbreitung, fand das Forscherteam um Krogan ebenfalls heraus, welche Art Medikation gegen das Virus erfolgreich sein könnte. Insgesamt 87 Medikamente konnten laut den Forschern die von "Sars-CoV-2" veränderten "Kinasen" hemmen. Sieben davon seien sogar bereits zugelassen und eingehend getestet. Der Rest werde aktuell in klinischen Studien erprobt. Dadurch erhoffen sich die Experten das Virus "Sars-CoV-2" gezielt angreifen zu können, wie sie selbst im Fachmagazin Sciencemag beschreiben. Möglich wäre beispielsweise die Injektion eines Moleküls, welches den Angriffspunkt des Virenproteins verdeckt.