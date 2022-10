Bei Corona-Symptomen ist telefonischer Kontakt mit Hausarztpraxis erforderlich

Hausarztpraxen und Apotheken führen PCR-Test durch

Bei positivem Schnelltest bleibt PCR-Test kostenlos

App-Warnung reicht nicht mehr für einen kostenlosen Labortest aus

Die Infektionszahlen steigen in Deutschland: Das Mittel der Wahl bleibt das Impfen. Als weiteres Instrument gegen die Corona-Pandemie gilt das Testen. Bei dem Verdacht einer Corona-Infektion ist Testen der erste Schritt zur Bestätigung, Isolation und Behandlung. Wie das Bundesgesundheitsministerium informiert, gelten PCR-Testungen weiterhin als sicherste Variante. Sie sollen aber gezielter eingesetzt werden und sind deswegen nicht überall verfügbar und kostenlos.

Anlaufstellen für einen kostenlosen PCR-Test

PCR-Tests werden von geschultem Personal mittels eines Abstrichs im oberen Rachenbereich durchgeführt und zur Auswertung in ein Labor gesendet. Dieser sogenannte Labortest gilt als sicherste Überprüfung einer Infektion und erfolgt in Hausarztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern, aber auch in ausgewählten Corona-Testzentren.

Einen PCR-Test erhalten Personen mit spezifischen Corona-Symptomen in Arztpraxen. Der Testvorgang ist kostenlos, er erfolgt im Rahmen der Krankenbehandlung und wird durch die Krankenkassen der gesetzlichen und privaten Versicherten abgerechnet.

Grundsätzlich gilt: Wer Symptome hat, sollte die Hausarztpraxis telefonisch kontaktieren. Die Ärztin oder der Arzt bespricht das weitere Vorgehen und veranlasst einen PCR-Test.

Positiver Schnelltest ermöglicht einen kostenlosen PCR-Test – gibt es weitere Gründe?

Personen mit positivem Schnelltest oder Antigen-Schnelltest erhalten ebenfalls einen kostenlosen PCR-Test. Es besteht der begründete Verdacht einer Corona-Infektion. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen Schnelltest bei einer offiziellen Teststelle handelt oder um einen zu Hause durchgeführten Selbsttest. Der Test darf durch einen kostenlosen PCR-Test in Arztpraxen, Apotheken und Testzentren bestätigt werden.

Bei Betroffenen, die vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft werden, kommt ein Anspruch auf eine kostenlose PCR-Testung infrage. Gleiches gilt laut Bundesgesundheitsministerium, wenn eine Mitteilung durch öffentliche Einrichtung und Unternehmen oder durch einen öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt oder diese Einrichtungen einen Nachweis verlangen.

Auch Personen, die sich in Isolation befinden und nachweislich infiziert sind und Menschen, die aus einem Virusvariantengebiet kommen, haben einen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Dieser Anspruch ist allerdings nicht strikt und wird individuell vom Leistungsbringer entschieden.

Benötige ich einen PCR-Test bei App-Warnung?

Meldet die Corona-Warnapp ein „erhöhtes Risiko“ einer Infektion, erhält der Betroffene eine rote Warnmeldung. Der Fall tritt auf, wenn in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person bestand. Die betroffene Person hat sich in der App als „positiv getestet“ gemeldet.

In diesem Fall gelten die Betroffenen aber nicht mehr automatisch als „Kontaktpersonen“ – haben demnach auch keinen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt, den Verdacht zunächst per Schnell- oder Selbsttest zu bestätigen. Einen Antigen-Schnelltest können die Betroffenen mit 3 € Eigenanteil bei einem Testzentrum vornehmen lassen.

Unabhängig davon lohnt es sich, die Sorge vor einer Infektion mit der Hausarztpraxis zu besprechen. Je nach Testkapazitäten und der Einschätzung des Experten ist es auch dann ggf. möglich, einen kostenlosen PCR-Test zu erhalten. Ein sicherer Anspruch besteht allerdings nur bei Symptomen im Rahmen einer Krankenbehandlung oder bei einem positiven Schnell- oder Selbsttest.

