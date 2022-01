Bereits am 17. Januar 2022 veröffentlichte das mit der Entwicklung der Corona-Warn-App betraute Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP Version 2.16 der von 40 Millionen Menschen in Deutschland genutzten App. Mit dem Update zeigt die Corona-Warn-App Nutzer*innen im Zertifikatsbereich nun ihren aktuellen Status-Nachweis an. Wenn Nutzer*innen ein gültiges Impf- oder Genesenenzertifikat und ein Testzertifikat in der App hinterlegt haben, werden diese in der Zertifikatsübersicht in einer kombinierten Anzeige dargestellt.

"Mit Version 2.16 können Nutzer*innen in der rechten oberen Ecke ihres Zertifikats ihren aktuellen Status-Nachweis sehen und damit auch, welche Regel(n) ihre vorhandenen Zertifikate erfüllen", so das Team im Blog-Eintrag zum Release von Update 2.16. Das klingt sinnvoll, doch leider hat sich ein ärgerlicher Bug eingeschlichen, der bis heute nicht gefixt wurde: Geboosterte sehen bei ihrem Status-Nachweis lediglich "2G", richtig wäre aber "2G+".

Corona-Warn-App: Trotz doppelter Impfung und Booster nur "2G"

Ärgerlich für Geboosterte: Trotz des Nachweises über eine dritte Impfung zeigt die App als Gesamtstatus im aktuellen Status-Nachweis nur "2G" an. Und das, obwohl die Booster-Impfung bei 2G+ von der Testpflicht befreit. Bei Eingangskontrollen - und genau die sollte der neue Status-Nachweis erleichtern - dürfte das für mehr Verwirrung sorgen als zuvor. Der Status "2G+" wird nur dann angezeigt, wenn eine geimpfte oder genesene Person zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest gemacht und das Zertifikat in die Corona-Warn-App hochgeladen hat.

Laut Projektteam arbeite man an einer Lösung: "2G+ mit Auffrischimpfung: Geimpfte oder Genesene, die eine Auffrischimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben, müssen laut Beschluss der Gesundheitsminister*innen von Bund und Ländern bei einer 2G-Plus-Regelung momentan keinen aktuellen Test vorlegen. Die CWA berücksichtigt diese Regelung in der Statusanzeige derzeit noch nicht. Das heißt, bei vorhandenem Impf- oder Genesenenzertifikat und Zertifikat der Auffrischimpfung zeigt sie noch nicht den 2G+-Status an. Das Projektteam arbeitet bereits daran, dass die CWA in Zukunft Zertifikate von Auffrischimpfungen entsprechend einbezieht."

Warum der Fehler bis heute (31.01.2022), zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Update 2.16, noch immer nicht behoben wurde, bleibt unklar.