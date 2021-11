Omikron-Variante: Neue Super-Corona-Variante B.1.1.529 in Südafrika entdeckt

WHO stuft Variante als "besorgniserregend" ein

Israel und Großbritannien schränken Reiseverkehr mit Südafrika ein, auch Deutschland schränkt Flugverkehr ein

Deutschland erklärt unter anderem Südafrika zum Virusvariantengebiet

Frankreich baut die Kontrollen an seiner Grenze aus

baut die aus Portgual führt Testpflicht wieder ein

Bei einer Pressekonferenz in Südafrika haben Forschende verkündet, dass sie eine neue Corona-Variante identifiziert haben, die wohl am exponentiellen Anstieg der Corona-Infektionen in dem afrikanischen Land schuld sein könnte. Die Weltgesundheitsorganisation stufte am Freitagabend die neue Variante als "besorgniserregend" ein. Israel und Großbritannien haben bereits erste Schritte eingeleitet und den Reiseverkehr mit Südafrika stark beschränkt. In Deutschland hat sich noch in der Nacht SPD-Gesundheitsexperte Karl Lautertbach auf Twitter besorgt geäußert. Der erste Fall in Europa wurde kürzlich bestätigt, jetzt gibt es den ersten Verdachtsfall in Deutschland. Wie geht es nun weiter?

Update vom 27.11.2021, 13 Uhr: Erster Verdachtsfall der Omikron-Variante in Deutschland

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Angaben des hessischen Sozialministers Kai Klose "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" in Deutschland angekommen. Das teilte der Grünen-Politiker am Samstagmorgen auf Twitter mit. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden. "Es besteht also ein hochgradiger Verdacht, die Person wurde häuslich isoliert. Die vollständige Sequenzierung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus", twitterte der in Hessen auch für Gesundheit zuständige Minister. Nach Angaben des Ministeriums in Wiesbaden reiste die Person über den Frankfurter Flughafen ein.

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als "besorgniserregend" eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die neue Variante hat, steht allerdings noch nicht fest. Bis es darüber Klarheit gebe, kann es laut WHO noch Wochen dauern.

Update vom 26.11.2021, 19 Uhr: WHO stuft neue Corona-Variante als "besorgniserregend" ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante B.1.1.529 als "besorgniserregend" eingestuft. Das teilte die UN-Behörde am Freitagabend (26.11.2021) nach Beratungen mit Experten mit. Laut der WHO bedeutet diese Klassifizierung, dass eine Corona-Variante ansteckender ist oder zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass bisherige Impfungen, Medikamente oder Corona-Maßnahmen weniger wirksam sind. Das neue Coronavirus B.1.1.529 weist zahlreiche Veränderungen in ihrem Erbgut auf und scheint sich schnell auszubreiten.

Die Variante B.1.1.529 hat Mutationen an mehreren entscheidenden Stellen des Virus. Sie betreffen zum einen das Spike-Protein, über das die Viren an menschliche Zellen andocken. Gegen das Spike-Protein bildet der Körper bei einer Ansteckung mit dem Virus Antikörper. Auch viele der Impfstoffe regen das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein an.

Darüber hinaus hat B.1.1.529 Mutationen in der Nähe der sogenannten Furin Cleavage Site, einer Region, die eine Rolle bei der Aufnahme des Virus in menschliche Zellen spielt. Zwischenformen zwischen der neuen Variante und den von Anfang 2020 bekannten Varianten seien bisher nicht beobachtet worden. "Die Variante kam also unerwartet und scheint sich jetzt im Süden Afrikas rasch auszubreiten", sagt Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel (Schweiz).

Update am 26.11.2021, 15 Uhr: Neue Super-Variante des Coronavirus - erster Fall in Europa

Eine neue Corona-Variante wurde entdeckt und Experten befürchten, dass die vielen Mutationen der zunächst im südlichen Afrika nachgewiesenen Variante B.1.1.529 dazu führen, dass sich der Erreger schneller ausbreitet oder die Impfstoffe ihre Schutzwirkung verlieren. Am Freitag wurde ein erster Fall in Belgien gemeldet. In Deutschland ist die Variante nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitagvormittag noch nicht festgestellt worden.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte: "Wir sind sehr besorgt. Und ich hoffe sehr, dass stringent dahingehend gearbeitet wird, dass zumindest die Ausbreitung dieser Variante so gut wie möglich durch Reisebeschränkungen eingeschränkt wird." Ein WHO-Expertengremium sollte am Freitagnachmittag über die Einstufung der neuen Corona-Variante B.1.1.529 beraten. Es gehe dabei unter anderem um die Frage, ob die Mutante als "besorgniserregende Variante" ("variant of concern") oder als "Variante unter Beobachtung" ("variant of interest") klassifiziert werden soll, hieß es von der UN-Behörde.

Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Deutschland forderte Spahn eindringlich massive Kontaktreduzierungen."Die Lage ist dramatisch ernst. So ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Man sei in einer "nationalen Notlage". Doch zu wenig passiere, und oft zu spät. "Wir müsse jetzt diese Welle stoppen", mahnte Spahn. "Wir brauchen eine massive Reduktion der Kontakte - jetzt sofort", sagte RKI-Präsident Wieler. Derzeit würden die noch freien Intensivbetten in den Kliniken dadurch erkauft, dass planbare Operationen verschoben oder ausgesetzt werden. "Wenn die Infektionen nicht endlich massiv gebremst werden, dann wird natürlich die Versorgung in ganz Deutschland eingeschränkt sein."

Update am 26.11.2021: Deutschland reagiert auf Corona-Variante B.1.1.529

Deutschland wird Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären. Die Regelung trete in der Nacht zum Samstag in Kraft. Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, teilte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitagmorgen mit. Auch Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho werden ab Sonntag um 0.00 Uhr als Virusvariantengebiete eingestuft, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte.

"Diese neu entdeckte Variante besorgt uns, daher handeln wir hier proaktiv und frühzeitig. Das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht", sagte Spahn. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein könnte und zudem den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte.

Auch Italien schränkt Einreise aus betroffenen Gebieten ein

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza hat wegen der Coronavirus-Variante B.1.1.529 per Anordnung die Einreise aus mehreren südafrikanischen Ländern eingeschränkt. Wer in den vergangenen 14 Tagen in Südafrika, Lesotho, Botsuana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini gewesen sei, könne nicht nach Italien einreisen, teilte sein Ministerium am Freitag mit. Italienische Wissenschaftler arbeiteten daran, die Variante zu untersuchen. In der Zwischenzeit gilt laut Speranza "maximale Vorsicht".

Italien hatte in der Vergangenheit schon Einreisen wegen Varianten des Coronavirus eingeschränkt, etwa Ende April wegen der auch in Deutschland derzeit vorherrschenden Delta-Variante.

Experte: Neue Variante verbreitet sich schneller als Delta und strapaziert Immunsystem

Der Chef des Genomforschungsinstitut KRISP, Tulio de Oliveira, sagte am Donnerstag, die neue Variante gebe "Anlass zur Sorge". Die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe gegen diese Virusvariante sei noch unklar. Die Infektionen in Südafrika sind in den vergangenen Tagen extrem angestiegen. Das Land ist das am schwersten von der Corona-Pandemie getroffene Land in Afrika mit fast 90.000 Toten. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich seit Beginn November mehr als verzehnfacht. Der Anteil von B.1.1.529 liege inzwischen bei 75 Prozent, so Oliveira und werde bald bei 100 Prozent liegen.

Richard Lessells vom KRISP-Institut äußerte die Sorge, dass die Variante B.1.1.529 eine stark erhöhte Übertragbarkeit haben könnte und dass diese Variante auch Teile des Immunsystems umgehen könnte und somit der Immunschutz weniger wirksam gegen einen schweren Verlauf wirkt. Auch die Zahl der Mutationen der neuen Variante sei besorgniserregend. Die Beta-Variante, die vergangenes Jahr in Südafrika entdeckt worden war, hat drei Mutationen, die Delta-Variante nur zwei. Die B.1.1.529-Variante weist mindestens zehn Mutationen auf.

Tulio Oliveira fordert in Tweets am Donnerstag die Welt und speziell die Milliardäre dieser Welt auf, Südafrika zu helfen und dem ganzen Kontinent finanziell und logistisch unter die Arme zu greifen. Indem man die Armen beschütze, beschütze man die ganze Welt, so Oliveira auf Twitter. Da die neue Variante auch bei einem Reisenden aus Südafrika in Hongkong festgestellt worden ist, besteht die Sorge, dass sich auch diese Variante in Windeseile über die ganze Welt verbreiten könnte.

Erster Fall wurde bereits am 11. November entdeckt

Der erste Fall war am 11. November in Botswana entdeckt worden, drei Tage später in Südafrika, wo man nun nach einer bereits desaströsen Delta-Varianten-Welle Sorge vor einer weiteren, direkt folgenden Welle hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht derzeit, ob die neue Corona-Variante B.1.1.529 als besorgniserregend eingestuft werden muss. Das sagte WHO-Expertin Maria van Kerkhove am Donnerstag in einem Briefing.

Es werde dabei auch untersucht, inwieweit die Variante Folgen für die Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe. "Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir verstehen, welchen Einfluss diese Variante hat", sagte Kerkhove. Die WHO hat für die unterschiedlichen Corona-Varianten mehrere Kategorien. Eine davon ist die Kategorie "Variant of Concern", auf Deutsch: "besorgniserregende Variante". Eine der "Variants of Concern" ist etwa die derzeit in Deutschland vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus. Zu den Merkmalen einer solchen Variante kann etwa gehören, dass sie nachgewiesenermaßen die Übertragbarkeit des Coronavirus erhöht hat.

Braun: "Wissenschaftler sind hoch alarmiert"

Unterdessen ist man im Rest der Welt besorgt. Israel hat die Länder Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini als "rote Länder" eingestuft. Ausländer von dort dürfen nicht mehr nach Israel einreisen, so das Büro des Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Die britische Regierung schränkt wegen der neuen Virusvariante den Flugverkehr aus Südafrika, Lesotho, Botsuana, Simbabwe, Eswatini und Namibia ein. Zudem gelte für Ankommende eine strenge Pflicht zur Hotelquarantäne, teilte Gesundheitsminister Sajid Javid mit. Es gebe Hinweise darauf, dass B.1.1.529 noch ansteckender sei als die Delta-Variante und dass die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam seien. Der Flugverkehr aus den sechs Ländern solle von Freitagmittag an eingestellt werden.

In Deutschland reagierte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit einem besorgten Tweet. Er zeigte eine Grafik mit der rapiden Verbreitung der B.1.1.529-Variante in Südafrika und schrieb dazu: "Hoffentlich bestätigt sich nicht, was diese Grafik zeigt. Wenn ja, müssen sofort Reisebeschränkungen erfolgen. Wir müssen Zeit gewinnen. Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein."

"Die Wissenschaftler sind alle hoch alarmiert", sagte Kanzleramtsminister Braun am Freitagmorgen im ARD-Morgenmagazin. Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verwies bei Maßnahmen gegen die neue Coronavirus-Variante auf die geschäftsführende Regierung von Angela Merkel (CDU). Er empfehle aber "auch Maßnahmen im Flugverkehr", sagte Wissing im Deutschlandfunk.

mit dpa