Neue Corona-Variante B.1.1.529 in Südafrika entdeckt

Variante habe "sehr hohe Anzahl von Mutationen"

Wissenschaftler*innen in Sorge

Neue Variante bekommt wohl neuen Buchstaben - kommt Epsilon-Variante?

Bei einer Pressekonferenz in Südafrika haben Wissenschaftler*innen verkündet, dass sie eine neue Corona-Variante identifiziert haben, die wohl am exponentiellen Anstieg der Corona-Infektionen in dem afrikanischen Land schuld sein könnte. Die Variante ist neben Südafrika auch in Botswana und in Hongkong bei Reisenden aus Südafrika entdeckt worden. Der südafrikanische Gesundheitsminister Joe Phaahla zeigte sich sehr besorgt. Wie tagesschau.de berichtet, könnte die Variante, die noch unter B.1.1.529 firmiert, bereits am Freitag einen griechischen Buchstaben bekommen und die nächste dominante Variante nach der bei uns noch aktuellen, hochansteckenden Delta-Variante werden.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Experte: Neue Variante verbreitet sich schneller als Delta und strapaziert Immunsystem

Der Chef des Genomforschungsinstitut KRISP, Tulio de Oliveira, sagte, die neue Variante gebe "Anlass zur Sorge". Die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe gegen diese Virusvariante sei noch unklar. Die Infektionen in Südafrika sind in den vergangenen Tagen extrem angestiegen. Das Land ist das am schwersten von der Corona-Pandemie getroffene Land in Afrika mit fast 90.000 Toten. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich seit Beginn November mehr als verzehnfacht. Der Anteil von B.1.1.529 liege inzwischen bei 75 Prozent, so Oliveira und werde bald bei 100 Prozent liegen.

Richard Lessells vom KRISP-Institut äußerte die Sorge, dass die Variante B.1.1.529 eine stark erhöhte Übertragbarkeit haben könnte und dass diese Variante auch Teile des Immunsystems umgehen könnte und somit der Immunschutz weniger wirksam gegen einen schweren Verlauf wirkt. Auch die Zahl der Mutationen der neuen Variante sei besorgniserregend. Die Beta-Variante, die vergangenes Jahr in Südafrika entdeckt worden war, hat drei Mutationen, die Delta-Variante nur zwei. Die B.1.1.529-Variante weist mindestens zehn Mutationen auf.

Tulio Oliveira fordert in Tweets am Donnerstag die Welt und speziell die Milliardäre dieser Welt auf, Südafrika zu helfen und dem ganzen Kontinent finanziell und logistisch unter die Arme zu greifen. Indem man die Armen beschütze, beschütze man die ganze Welt, so Oliveira auf Twitter. Da die neue Variante auch bei einem Reisenden aus Südafrika in Hongkong festgestellt worden ist, besteht die Sorge, dass sich auch diese Variante in Windeseile über die ganze Welt verbreiten könnte. Der erste Fall war am 11. November in Botswana entdeckt worden, drei Tage später in Südafrika, wo man nun nach einer bereits desaströsen Delta-Varianten-Welle Sorge vor einer weiteren, direkt folgenden Welle hat.