Berlin vor 12 Minuten

Corona-Regeln

Corona und Kontaktbeschränkung: Wie viele Geimpfte oder Genesene dürfen sich treffen?

Für vollständig Geimpfte und Genesene werden ab 8. Mai mehrere Corona-Maßnahmen aufgehoben. In Bayern gelten die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene schon. Was bedeuten die Lockerungen in Bezug auf die Kontaktbeschränkungen?