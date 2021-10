Corona und die Übersterblichkeit: Noch nie haben sich so viele Menschen für Statistiken interessiert, wie während der Corona-Pandemie. Der tägliche Blick in die Infektionszahlen gehört für viele Menschen mittlerweile zur täglichen Routine, die Todeszahlen gehören schon fast zur traurigen Normalität.

Doch so wichtig das Wissen über die statistische Entwicklung der Pandemie auch ist, so sehr verdeckt es andererseits auch wichtige Faktoren: Beispielsweise die vielen persönlichen Schicksale, die hinter den Todesfällen und schweren Krankheitsverläufen stecken. Oder eben auch die Einordnung der Corona-Zahlen: Wie hoch sind diese Zahlen im Vergleich zu anderen Krankheiten? Gibt es eine Übersterblichkeit, oder ist alles nur halb so schlimm?

Vergleich mit anderen Todesursachen: Wie gefährlich ist Corona?

Wir haben die Todesfälle im Zusammenhang mit Corona mit anderen typischen Todesursachen in Deutschland verglichen - zu sehen in der Grafik unten. Dazu sei angemerkt, dass hier Zahlen aus unterschiedlichen Zeiträumen verglichen werden: Während sich die allgemeinen Todesursachen auf die Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2019 beziehen, handelt es sich bei den Corona-Todesfällen um die Zahlen des Robert Koch-Instituts für den Zeitraum 15. März 2020 bis 14. März 2021. In beiden Fällen geht es um Todesfälle im Zeitraum von einem Jahr - allerdings eben nicht um das gleiche Jahr (die Zahlen für 2020 wurden noch nicht veröffentlicht).

Der Blick zeigt, dass das Coronavirus mittlerweile für einen erheblichen Anteil der Todesfälle in Deutschland verantwortlich ist. Rund 900.000 bis 1 Million Todesfälle gibt es jährlich in Deutschland. Im Zeitraum von knapp über einem Jahr sind etwa 80.000 Menschen an bzw. mit Covid-19 gestorben.

Damit ist Corona im letzten Jahr für mehr Tote in Deutschland verantwortlich als jede Krebsart für sich genommen oder auch alle anderen Atemwegserkrankungen oder sämtliche Unfälle und Straftaten zusammen.

Gibt es eine Übersterblichkeit in Deutschland und Bayern?

Doch die Todesursachen alleine geben nicht ausreichend Aufschluss über die Auswirkungen der Pandemie in Deutschland. Fraglich ist beispielsweise, ob hier nicht einfach Todesfälle Corona zugeordnet wurden, obwohl der Patient eigentlich an etwas anderem gestorben ist. Diese Unterscheidung, ob jemand "mit" oder "an" Corona gestorben ist, hat viel Konfliktpotenzial und wurde in den letzten Monaten heftig diskutiert. Doch die statistische Auswertung zeigt, dass es sowohl im Zeitraum März-April 2020, dem August 2020 als auch für das Jahresende und die ersten Wochen des Jahres 2021 eine deutliche Übersterblichkeit in Deutschland gab.

Und auch bei den Gesamttodesfällen wird der traurige Einfluss von Covid-19 bestätigt: "Gegenüber 2019 ist die Zahl der Sterbefälle damit um mindestens 42 969 oder 5 Prozent gestiegen. [...] Wenn man außerdem den bisherigen Trend zu einer steigenden Lebenserwartung und die absehbaren Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt, wäre ohne Sonderentwicklungen ein Anstieg um etwa 1 bis 2 Prozent für das Jahr 2020 zu erwarten gewesen", so das Statistische Bundesamt zu den Zahlen.

Der Blick nach Bayern zeigt eine ähnliche Tendenz. Auch hier lässt sich für den Zeitraum März/April 2020 und die Jahreswende eine Übersterblichkeit feststellen - die erhöhte Sterblichkeit im August hingegen findet sich hier nicht so ausgeprägt.

Sondereffekt Influenza 2018: Corona nicht schlimmer als die Grippe?

Auffällig ist sowohl in Deutschland als auch in Bayern, dass im Frühjahr 2018 sehr viele Menschen starben. Tatsächlich grassierte die Grippe in jenem Jahr massiv in Deutschland - deutschlandweit starben wohl zwischen 20.000 und 25.000 Menschen an Influenza. Dazu ist jedoch anzumerken, dass Influenza nicht systematisch erfasst wird - die Berechnung der Grippe-Toten basiert tatsächlich auf einer Schätzung anhand der Sterbefälle. Im Jahr 2019 sank diese Zahl dann wieder auf rund 1600.

Ein Vergleich zwischen Grippe und Corona ist daher kaum sinnvoll möglich: Zum einen unterscheiden sich die Influenza-Viren jedes Jahr - "die eine Grippe" gibt es also nicht, sondern nur verschiedene Ausprägungen derselben. Zum anderen sind auch die Voraussetzungen völlig andere: Während der Grippewelle im Frühjahr 2018 ging das Leben seinen normalen Gang - während die Corona-Toten trotz massiver Einschnitte in die persönliche Freiheit der Menschen und in die Arbeits- und Geschäftswelt zu beklagen waren. Wenn überhaupt, spräche der Vergleich zwischen Grippe und Corona nicht dafür, dass Corona nicht gefährlich ist, sondern dafür, die Grippe nicht zu unterschätzen.