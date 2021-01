Corona-Patienten sind nach einer überstandenen Infektion zumindest zeitweise gegen Covid-19 immun

Neue Studie aus England liefert Erkenntnisse

Die Corona-Pandemie hält weiter an und so auch die Forschungen rund um das Virus aus China. Auch wenn schon vieles über Sars-CoV-2 bekannt ist, steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen. Deshalb überrascht nun eine neue Studie aus Großbritannien, die sich mit der Immunisierung durch überstandene Covid-19-Infektionen auseinandergesetzt hat.

Studie zur Immunität nach Corona-Infektion überrascht

Die Forschung ging bisher davon aus, dass eine überstandene Covid-19-Infektion zeitweise immun gegen das Virus macht. Nun gab es in Deutschland zwar schon den ersten Todesfall nach einer zweiten Infektion, dennoch ist davon auszugehen, dass genesene Patienten eine gewisse Immunität gegen Sars-CoV-2 aufweisen.

Diese Annahme unterstützt auch die britische Gesundheitsbehörde Publich Health England (PHE). Demnach gibt es Menschen, die nach einer Infektion mit Corona zwar immun sind, aber dennoch eine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen können.

Eine neue Studie der Behörde zeigt, dass Corona-Genesene bis zu fünf Monate immun gegen Sars-CoV-2 sein können. Dies würde allerdings nicht bedeuten, dass sie das Virus nicht mehr in sich tragen. Deshalb könne es durchaus sein, dass Menschen nach einer überstandenen Corona-Infektion zwar keine Symptome mehr zeigen, aber immer noch infektiös ein können. Als Grundlage der Studie wurden die Daten von mehr als 20.000 Personen aus dem britischen Gesundheitssystem genutzt.

Corona-Forscher mit Appell an die Bevölkerung

Daher appellieren die Wissenschaftler der PHE an alle Corona-Genesenen und warnen davor, auf vorgegebenen Maßnahmen zu verzichten: "Selbst wenn Sie glauben, Sie hatten die Krankheit bereits und sind geschützt, besteht doch das Risiko, dass Sie sich infizieren und (das Virus) auf andere übertragen können", heißt es in der Studie.

Deshalb sollte nach wie vor auf genügend Abstand (mindestens 1,5 Metern), das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Kontaktbeschränkungen geachtet werden. Mehr denn je sei es wichtig, dass wir alle zu Hause bleiben, schreiben die Studienforscher.

