Die Zeit der kostenlosen Corona-Tests an den Teststationen ist vorbei, doch oftmals benötigt man noch einen Test als Nachweis. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man ungeimpft ist und eine Veranstaltung besuchen möchte, wenn das eigene Kind über Erkältungssymptome klagt oder wenn man glaubt, selbst an Corona erkrankt zu sein. Leider ist den Betroffenen häufig unklar, wohin sie gehen sollen, um sich auf das Virus testen zu lassen, und sie werden von einer Stelle zur nächsten geschickt. Wir versuchen, Klarheit zu schaffen und verraten dir, wann du zum Arzt, in die Apotheke oder zu einer Teststation gehen solltest.

Wo kann ich mich testen lassen? Corona-Test in der Apotheke

In der Apotheke kann sich jeder kostenpflichtig testen lassen, der einen Nachweis benötigt und keinen Verdacht hat, an Covid-19 erkrankt zu sein. Im Normalfall werden in Apotheken ohnehin nur symptomfreie Personen getestet. Die wichtigsten Informationen zu den Corona-Tests in Apotheken kurz zusammengefasst:

Wer auf der Suche nach einer Apotheke ist, die Corona-Tests anbietet, findet diese unter anderem über die Website Schnelltest-Apotheke. Auch die Länder bieten oftmals spezielle Informations-Websites an, über die du herausfinden kannst, wo du dich testen lassen kannst, so unter anderem vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Wo kann ich mich testen lassen? Corona-Test beim Arzt

Wer sich beim Arzt testen lässt, macht in der Regel einen PCR-Test, welcher zu den zuverlässigsten aller Corona-Tests zählt. Diese Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, wenn der Arzt dies beantragt, weil er den Test für notwendig hält.

Generell gilt: Wer unter Erkältungssymptomen leidet, auch wenn diese nur leicht sind, sollte zu Hause bleiben, sich isolieren und bei seinem Hausarzt anrufen. Mit diesem wird dann das weitere Vorgehen besprochen, beispielsweise wird ein Termin für einen Test ausgemacht. In diesem Fall solltest du dich an deinen Hausarzt wenden und das solltest du wissen:

Wo kann ich mich testen lassen? Corona-Test bei der Teststation

Die Corona-Teststationen sind weiterhin für alle da, die nicht unter Symptomen leiden, aber nicht geimpft oder genesen sind und den Nachweis über ein negatives Testergebnis benötigen, um beispielsweise ein Restaurant oder eine Veranstaltung zu besuchen. In aller Regel wird für den Nachweis ein Antigen-Schnelltest durchgeführt, dessen Ergebnis bereit nach kurzer Zeit zur Verfügung steht. Aber auch PCR-Tests werden angewendet. In diesem Fall kannst du zu einer Teststation gehen und das solltest du wissen:

Wichtig: Wer einen Verdacht hat, sich womöglich mit Corona infiziert zu haben, und nun unter Symptomen leidet, sollte direkt seinen Hausarzt anrufen. Die Website Zusammen gegen Corona des Bundes rät dazu. Die PCR-Testung von symptomatischen Personen beim Arzt ist komplett kostenfrei.

Was bringen die Selbsttests für zu Hause?

Des Weiteren gibt es nach wie vor die Selbsttests für zu Hause, die allerdings eine hohe Eigenverantwortung der Testenden erfordern. Die Tests können zu Hause selbst durchgeführt werden und erfolgen durch einen Rachen- oder Nasenabstrich.

Einen solchen Selbsttest kannst du beispielsweise anwenden, wenn du dich mit Freunden oder deiner Familie treffen willst und sicher gehen möchtest, dass du nicht infiziert bist. Nichtsdestotrotz gibt das Testergebnis keine Garantie, dass du das Virus nicht doch in dir trägst.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege verweist darauf, dass die Testenden ein positives Ergebnis sofort dem Gesundheitsamt melden sollten - Pflicht ist dies laut dem Bundesgesundheitsministerium jedoch nicht. Im Anschluss folgt dann ein PCR-Test, um das Ergebnis zu bestätigen oder zu widerlegen.

Wer kann sich weiterhin gratis testen lassen?

Auch wenn die kostenlosen Bürgertests nicht mehr länger angeboten werden, gibt es immer noch Personengruppen, für die die Tests nach wie vor kostenfrei bleiben (derzeit bis 31.12.2021). Dazu zählen laut der Bundesregierung:

Minderjährige und Schwangere

Menschen, die aufgrund medizinischer Ursachen nicht geimpft werden können, z.B. Schwangere oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen

Personen, die sich aufgrund einer vermuteten Corona-Infektion in Quarantäne begeben haben und sich testen lassen möchten, um die Quarantäne zu beenden

ausländische Studierende, die mit einem in der EU nicht anerkannten Impfstoff geimpft sind, können sich bis 31. Dezember gratis testen lassen

Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen Corona teilnehmen, können sich ebenfalls kostenfrei testen lassen

kostenlose Schnelltests werden derzeit in Alten- und Pflegeheimen, sowie in Schulen und Kliniken verwendet

Wer weiterhin einen solchen kostenlosen Test durchführen lassen möchte, muss eine Berechtigung nachweisen, z.B. ein Zeugnis des Arztes, welche Erkrankung vorliegen, die gegen eine Corona-Impfung sprechen. Bei Kindern reicht ein entsprechendes Ausweispapier. Wer unter Symptomen leidet, hat selbstverständlich nach wie vor die Möglichkeit, sich bei seinem Hausarzt testen zu lassen. Weitere Informationen rund um die PCR- und Antigen-Schnelltests findest du in unserem Artikel.

Fazit: Hier kannst du dich auf Corona testen lassen

Es ist häufig verwirrend, ob man sich nun beim Arzt, in der Apotheke oder an der Teststation auf Corona testen lassen sollte und ob einem ein kostenfreier Test zusteht oder nicht. Wer unter Erkältungssymptomen leidet, sollte immer zuerst die Hausarztpraxis telefonisch kontaktieren, in der dann nach Absprache ein kostenloser PCR-Test durchgeführt werden kann.

In der Apotheke kannst du dich dann testen lassen, wenn du keine Erkältungssymptome hast, aber einen Nachweis über ein negatives Testergebnis benötigst, beispielsweise für den Besuch einer Veranstaltung. Für den Test aufkommen musst du dann selbst, es sei denn du zählst zu einer der Gruppen, die noch bis Ende des Jahres kostenlos getestet werden. Dasselbe gilt für den Corona-Test an Teststationen: Du hast keine Erkältungssymptome und musst den Test im Normalfall aus eigener Tasche bezahlen.

Weitere Informationen dazu, für wen die Tests nach wie vor gratis bleiben, erfährst du in unserem Artikel.