Schweriner Unternehmen hat Antikörper-Testkits für zu Hause entwickelt Corona-Antikörpertests ermitteln, ob spezifische Antikörper im Blut vorliegen Immunsystem-Tests geben Aufschluss über das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs

Bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bildet der Körper als Immunantwort unter anderem spezifische Antikörper gegen den Erreger. Nach circa zwei bis drei Wochen sind die sogenannten IgG-Antikörper im Blut nachweisbar. Bei Personen mit Antikörpern wird davon ausgegangen, dass diese eine Coronavirus-Infektion hinter sich haben und immun sind. Damit können sowohl symptomatische als auch unbemerkte verlaufene COVID-19-Erkrankungen erkannt werden. Um den eigenen Antikörper-Status oder die Immunität selbst von zu Hause aus zu überprüfen, gibt es Tests zum Einsenden ins Labor. Wir haben zwei Produkte des Schweriner Herstellers cerascreen genauer unter die Lupe genommen und erklären, wie diese funktionieren.

Corona-Antikörpertest: Selbst Blut nehmen und an Status im Labor checken lassen

Wie das Unternehmen erklärt, würden wissenschaftlich fundierte Coronavirus-Antikörper-Tests in erster Linie von medizinischem Fachpersonal durchgeführt oder für Forschungszwecke genutzt. Eine der sichersten Methoden zum Nachweis des SARS-CoV-2-Antikörpers sei die Blutuntersuchung durch einen Arzt und ein medizinisches Fachlabor, heißt es in einer Pressemitteilung der Diagnostik-Experten von cerascreen, die einen Antikörper-Testkit für Endanwender entwickelt haben.

Die benötigte Blutprobe wird einfach und diskret zu Hause genommen. Anschließend wird die Probe an ein akkreditiertes medizinisches Labor versandt. Dort wird sie in der gleichen Präzision wie bei der Probenahme durch den Arzt auf ihre Corona-spezifischen IgG-Antikörper ausgewertet.

Ganz wichtig: Der Antikörper-Test ist kein sogenannter "Schnelltest", der sofort ein Ergebnis anzeigt.

Antikörper-Testkit für Endanwender: So funktioniert das Verfahren

Der cerascreen Coronavirus Antikörper Test* ist ein Probenahme und Einsendekit zur eigenen Entnahme einer Probe. Die eingesandte Probe wird im medizinischen Labor auf Antikörper gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet. Können Antikörper auf SARS-CoV-2 festgestellt werden, kann das ein Hinweis darauf sein, dass du bereits an COVID-19 erkrankt warst. Mit dem Einsendekit kann die Blutprobe diskret zu Hause entnommen werden. Die Laborauswertung erfolgt im akkreditierten medizinischen Fachlabor.

Die Vorteile vom cerascreen Antikörper Test im Überblick:

Mehr Sicherheit, ob der Körper Antikörper auf SARS-CoV-2 entwickelt hat und eine Infektion mit dem Coronavirus vorlag

Probenahme sicher und diskret zu Hause

Hohe Zuverlässigkeit der Laborergebnisse des SARS-CoV-2 Antikörper Tests (vergleichbar mit der Probenahme beim Arzt)

hohe Aussagekraft, durch die Messung des langlebigen IgG-Antikörpers - auch für den Nachweis länger zurückliegender COVID-19 Infektionen

Zusammenarbeit mit akkreditierten medizinischen Fachlaboren

Ergebnis in 12-48 Stunden nach Probeneingang im Labor via App oder Website

Kein Infektionsrisiko durch den Arztbesuch oder das medizinische Personal

Labor- und Versandkosten inklusive

Der Test beginnt mit der Entnahme einer Blutprobe. Mit einer dem Test beiliegenden Lanzette entnimmst du wenige Tropfen Blut und gibst sie in eine Trockenblutkarte. Anschließend wird im Benutzerkonto von cerascreen oder in der cerascreen App die sechsstellige Test-ID eingegeben, welche sich auf der Aktivierungskarte befindet. Nachdem der beigefügte Fragebogen zum aktuellen Gesundheitszustand ausgefüllt wurde, wird das Röhrchen mit der Blutprobe mit dem Rücksendeumschlag per Post kostenfrei an ein medizinisches Partnerlabor gesendet. Nach Eingang der Blutprobe im Labor liegt das Ergebnis in 12 bis 48 Stunden vor. Besonders komfortabel: Es wird nicht per Post versendet, sondern ist in der "mein cerascreen-App" oder im Benutzerkonto auf der Website einsehbar.

Immunsystem Test: Blutwerte geben Aufschluss über Covid-19-Verlauf

Ganz ähnlich funktioniert der cerascreen Immunsystem Test, der die Anzahl von fünf verschiedenen Arten von Lymphozyten in deinem Blut misst. Lymphozyten sind eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen und spielen eine wichtige Rolle in der Immunabwehr. Ärzt*innen werten Lymphozyten unter anderem als Hinweise darauf, ob eine Infektion vorliegt. Interessant könnte das auch im Kontext der Coronavirus-Pandemie sein: Studien ermittelten einen möglichen Zusammenhang zwischen niedrigen Lymphozyten-Werten zum Beginn der Infektion und dem Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs.

Die Vorteile des cerascreen Immunsystem Test im Überblick:

Probenahme zu Hause: Ein Pieks in den Finger genügt

Professionelle Auswertung im medizinischen Fachlabor

Empfehlungen für ein starkes Immunsystem

Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen

Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden nach Probeneingang im Labor

Mit einer dem Immunsystem-Test beiliegenden Lanzette werden zuerst wenige Tropfen Blut entnommen und auf eine Trockenblutkarte gegeben. Anschließend muss der Test online aktiviert werden. Hierfür gibt man im eigenen Benutzerkonto von cerascreen oder in der cerascreen App die sechsstellige Test-ID ein, welche sich auf der Aktivierungskarte befindet.

Nachdem im Anschluss ein kurzer Fragebogen zu Vorerkrankungen und Beschwerden ausgefüllt wurde, sendest du die Trockenblutkarte mit der Blutprobe mit dem Rücksendeumschlag per Post kostenfrei ans medizinische Partnerlabor und erhältst innerhalb von höchstens 48 Stunden eine Rückmeldung.

