Über eine dritte Dosis Impfstoff wird derzeit in Deutschland heiß debattiert – in Israel ist das schon längst die Realität. Bislang wird die sogenannte Booster-Impfung nur bei besonders gefährdeten Menschen in Erwägung gezogen. Das sind vor allem Senioren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Das deutsche Gesundheitsministerium ebnete in der vergangenen Woche bereits den Weg zur Auffrischung der Impfung und sagt den Virusvarianten somit den Kampf an.

Gesundheitsminister machen's möglich: Drittimpfung ab September

Die Gesundheitsministerkonferenz hat am Montag vergangener Woche (2. August 2021) eine Regelung zu Covid-19-Auffrischimpfungen festgelegt. Ab September soll "im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen" eine Auffrischimpfung angeboten werden, berichtet das Gesundheitsportal der deutschen Apotheker*innen.

Über wichtige Fragen zu diesen Auffrischungen sprachen auch Expertinnen und ein Experte bei einer Veranstaltung des Science Media Center (SMC) Deutschland. Die sogenannten Titer der Antikörper, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus oder nach einer Impfung vom Körper gebildet werden, sinken nach einer Zeit wieder, so die Expert*innen. Daher sei eine Impfauffrischung nach dieser Zeit keine reine Pandemie-Maßnahme, sondern eine gängige Praxis in der Medizin.

Nach der Drittimpfung würde die Anzahl der Titer im Körper wieder steigen und dann dieses hohe Niveau halten. Expert*innen vermuten bislang, dass das Boostern auch einen Schutz gegen die Virusvarianten spendet. Also auch gegen die Deltavariante, die mittlerweile die dominante Mutation in Deutschland ist.

Israelische Krankenkasse veröffentlicht Zahlen zu den Booster-Impfreaktionen

Doch wie steht es um die verrufenen Impfreaktionen nach dem Boostern? Ergebnisse dazu liegen bisher für das Land Israel und nur mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer vor – dieser wurde dort schon häufig ein drittes Mal verimpft. Eine Umfrage der Krankenkasse Clalit ergab, dass sich 88 Prozent der geboosteten ähnlich fühlten, wie nach der vorherigen Impfung. Die Symptome hielten ebenfalls bis zu einer Woche lang an. Zehn Prozent fühlten sich schlechter als nach der Zweitimpfung. Die häufigste Impfreaktion war, wie bei der Impfung zuvor, ein Schmerz an der Einstichstelle. Nur ein Prozent suchte aufgrund heftiger Reaktionen nach der Booster-Impfung einen Arzt auf, knapp 0,4 Prozent klagten über Kurzatmigkeit, so die Pharmazeutische Zeitung.

Nach Angaben der Krankenkasse wurden 240.000 Menschen aus Israel ein drittes Mal geimpft. Davon beteiligten sich etwa 4500 Menschen an der Umfrage. Es habe sich laut eines Verantwortlichen der Krankenkasse gezeigt, dass die Impfreaktionen in den meisten Fällen bei der dritten Impfung ähnlich oder geringer seien. Obwohl man noch keine Langzeitstudien über die Wirksamkeit und Sicherheit der Booster-Dosis habe, "weisen diese Ergebnisse für das persönliche Risikomanagement von Personen über 60 Jahren weiterhin auf den Nutzen einer Impfung zum jetzigen Zeitpunkt hin", fügte er hinzu.

Abschließend kann man sagen, dass eine dritte Impfung mit einem der Corona-Impfstoffe als sehr vielversprechend gilt, gerade im Hinblick auf die Virusvarianten. Außerdem sind offenbar keine schlimmeren Impfreaktionen zu erwarten, als bei der Zweitimpfung.

Für die weiteren Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind, wie die von Moderna, Astrazeneca oder Johnson & Johnson, liefert die Studie keine Ergebnisse.