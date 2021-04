Studie der Universität Oxford : Thrombosen-Risiko nach Covid-19-Erkrankung bis zu 100-mal höher als nach Impfung

Forscher des Department of Psychiatry der Universität Oxford fanden heraus, dass das Risiko, eine Sinusvenenthormbose nach einer Covid-19-Erkrankung zu entwickeln,100-mal höher ist als nach einer Covid-19-Impfung oder einer Influenza. In ihrer Studie haben sie Patienten untersucht, die zwischen dem 20. Januar 2020 und dem 25. März 2020 an Covid-19 erkrankt sind. Insgesamt nahmen 513 Patienten teil.

Sinusvenenthormbose: Risiko nach Covid-19-Erkrankung viel höher als nach Impfung

Um das relative Risiko einer Sinusvenenthrombose zwei Wochen nach einer Covid-19-Infektion zu ermitteln, wurden die Thrombosefälle nach einer Covid-19-Erkrankung mit anderen Indexwerten, beispielsweise nach einer Influenza oder nach der ersten Impfung des mRNA-Vakzins von Biontech oder Moderna, verglichen.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind, dass das Risiko an einer Sinusvenenthrombose zu erkranken, bei den Patienten am höchsten ist, die an Covid-19 erkrankt sind und vorher schon Herzprobleme hatten. Im Vergleich zu Influenza oder nach einer Impfung mit einem mRNA-Vakzin ist das Risiko eine Thrombose zu entwickeln, viel höher.

Dennoch sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen, da bei den untersuchten Patienten weder das Alter noch die demografischen Begebenheiten berücksichtigt wurden.

