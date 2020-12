Corona -Forschung schreitet voran: Forscher haben eine neue Ursache für die unterschiedlichen Krankheitsverläufe bei Covid-19 entdeckt.

schreitet voran: Forscher haben eine neue Ursache für die unterschiedlichen bei entdeckt. Gene sollen entscheiden Einfluss auf den Schweregrad der Symptome haben.

sollen entscheiden Einfluss auf den haben. Fünf veränderte Gentypen können einen Covid-19-Verlauf besonders gefährlich machen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Annahme weit verbreitet, dass der Krankheitsverlauf einer Infektion stark vom Alter des Patienten abhängig sei: Ältere Menschen würden häufiger unter schweren Symptomen leiden, als Jüngere. Zudem sei der Krankheitsverlauf von der Blutgruppe abhängig. Forscher haben nun die Entzündungsreaktionen von Covid-19 genauer untersucht und festgestellt, dass auch unsere Gene entscheidenden Einfluss darauf nehmen könnten, wie schwer eine Sars-CoV-2-Infektion verläuft.

DNA von Covid-19-Patienten untersucht: Fünf Gene sind besonders anfällig

Im Rahmen einer Studie haben Wissenschaftler der University of Edinburgh die DNA von 2244 Corona-Patientinnen und Patienten untersucht. Alle Probanden befanden sich auf verschiedenen Intensivstationen in Großbritannien. Die DNA-Sequenzen wurden aus einer Datenbank entnommen und mit dem Genom zahlreicher gesunder Patienten aus der breiten Bevölkerung verglichen.

Dabei zeichnete sich ab, dass fünf veränderte Gene besonders anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf waren:

IFNAR2

TYK2

OAS

DPP9

CCR2

"Wir haben fünf Gene identifiziert, deren Expression sich signifikant von der, der Kontrollen unterschied", heißt es vonseiten des Studienleiters Dr. Kenneth Baillie. "Damit haben wir neue und hochplausible genetische Faktoren für lebensbedrohliche Verläufe von Covid-19 entdeckt."

Corona-Gene: So beeinflusst unsere DNA eine Covid-19-Infektion

Die veränderten Gene IFNAR2 und OAS1 sind mit der Immunabwehr unseres Körpers verknüpft, während die Gene TYK2, DPP9 und CCR2 Einfluss auf Entzündungsprozesse haben.

Die Gene IFNAR2 und OAS1 spielen eine wichtige Rolle bei der Ausschüttung antiviraler Botenstoffe, welche die Immunabwehr fördern. Laut Studie konnte festgestellt werden, dass Patienten mit schweren Covid-19-Symptomen häufig eine Variante dieser Gene in sich trugen, welche die Ausschüttung abschwächen würde.

Eine umgekehrte Reaktion träte hingegen bei veränderten TYK2-Genen auf. Dort käme es zu einer Art "Überreaktion" des Körpers, welche Entzündungen fördern würde. Auch bei einigen Autoimmunkrankheiten wie der rheumatoiden Arthritis ist dieses Gen stärker aktiv als üblich.

Es existieren bereits einige Medikamente, welche die Enzym-Produktion von TYK2 hemmen können. Eine Studie des Universitätsklinikum-Erlangen stellte bereits im August 2020 fest, dass Entzündungshemmer Einfluss auf eine Corona-Infektion haben.

Corona-Medikament: Grundstein für neue Forschungen ist gelegt

Die Ergebnisse der University of Edinburgh könnten wegweisend für den Forschungsprozess eines Corona-Medikaments sein. Nun sei klar, welche Gene das Risiko für einen besonders schweren Verlauf von Covid-19 erhöhen würden und in welche Richtung man sich bei der Testung und Entwicklung zukünftiger Wirkstoffe orientieren müsse.

"Unsere Ergebnisse zeigen sofort, welche Medikamente für klinische Tests ganz oben auf der Liste stehen sollten. Wir können immer nur wenige Medikamente gleichzeitig testen, sodass die richtigen Entscheidungen Tausende von Menschenleben retten“, so Dr. Baillie.

Zudem könne man besonders bei jungen Covid-19-Patienten, ohne zugrunde liegende bekannte Gesundheitsprobleme, neue diagnostische und therapeutische Ansätze entwickeln", erklärt Dr. Jonathan Pearce vom britischen Medical Resarch Council.

Ein Medikament gegen Sars-CoV-2 gibt es zwar noch nicht, ein Impfstoff von Biontech ist allerdings auf dem Weg und in Amerika ist ein Grippe-Medikament in der Testung, welches ebenfalls höchst effektiv gegen das Coronavirus sein soll.

aa

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.