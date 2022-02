Tübinger Forschungsteam veröffentlicht neue Studie

veröffentlicht Welche physiologischen Auswirkungen hat das Tragen einer Maske beim Sport?

hat das beim Sport? 39 Personen nahmen an den Untersuchungen teil

Das sind die Ergebnisse

Seit Beginn der Pandemie sind Gesichtsmasken jeglicher Art ständige Begleiter des Alltags: etwa beim Besuch von Läden und Geschäften oder bei Reisen mit Bus und Bahn. Bei der Diskussion um die Maskenpflicht taucht immer wieder das Argument auf, dass das Tragen einer Maske zusätzliche körperliche Anstrengung verursacht - vor allem beim Sport. Doch stimmt das wirklich? Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat sich mit genau dieser Frage befasst.

Tragen einer Maske beim Sport: So lief die Studie ab

Bei der Studie wurden die 39 Proband*innen (20 Männer, 19 Frauen) in drei Leistungsgruppen von je 13 Personen eingeteilt. Die Klassifizierung erfolgte dabei auf Grundlage des Fitnesslevels der Teilnehmenden.

OP-Masken bei Amazon ansehen

Für die Untersuchungen mussten sich die Proband*innen an vier aufeinanderfolgenden Tagen auf ein Fahrradergometer setzen und darauf an ihre submaximale Belastungsgrenze mit einer Herzfrequenz von 150 Schlägen pro Minute kommen. Dabei fuhren sie an jeweils einem Tag ohne Maske, mit Stoffmaske, mit medizinischer Maske oder mit FFP2-Maske samt Ausatemventil.

Die Forschenden interessierten sich bei den Tests vor allem für mögliche Unterschiede beim Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut oder der Atemfrequenz. Auch die Leistungen auf dem Ergometer wurden miteinander verglichen.

Tragen einer Maske führt wohl nicht zu körperlicher Überanstrengung

In den Ergebnissen, die am 18. Januar 2022 online auf der Website vom Herausgeber MDPI publiziert wurden, tauchen kaum Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen auf: "Das Tragen einer medizinischen Maske führte im Vergleich zur Kontrollgruppe zu keiner Veränderung der physischen Belastung oder der physiologischen Antwort", schreiben die Autor*innen der Studie. Auch beim Tragen einer FFP2-Maske mit Atemventil oder einer Stoffmaske gab es keine Auffälligkeiten. Beim Tragen einer medizinischen Maske nahmen einige Proband*innen jedoch eine etwas höhere Atemanstrengung wahr.

"Die Studienergebnisse legen nahe, dass das Tragen der Schutzmasken nicht zu körperlicher Überbeanspruchung führt", schlussfolgert Forschungsgruppenleiter Benjamin Steinhilber vom Universitätsklinikum Tübingen.