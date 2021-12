40 Prozent der Corona-Infizierten beklagen Long-Covid-Symptome

Frauen sind häufiger betroffen als Männer

Auch Nicht-Infizierte geben einen schlechteren Gesundheitszustand im Vergleich zu vor der Pandemie an

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie forschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an den Spätfolgen einer Infektion mit dem Virus. Mehrere Studien kamen bisher zu verschiedenen Long-Covid-Symptomen, wie beispielsweise der chronischen Erschöpfung.

Corona-Studie: Long-Covid-Symptome bei knapp der Hälfte der Corona-Infizierten

Forschende der Universitätsmedizin Mainz fanden in ihrer neuen Studie heraus, dass rund 40 Prozent der mit dem Coronavirus infizierten Menschen an Long-Covid-artigen Symptomen leiden. Long-Covid definieren die Mainzer Wissenschaftler*innen als Symptome, die länger als sechs Monate nach der Corona-Infektion noch vorhanden sind.

Von der hohen prozentualen Anzahl an Spätfolgen sind dabei nicht nur Menschen mit schweren Krankheitsverläufen betroffen. Auch unter den Infizierten mit milderen oder asymptomatischen Verläufen haben rund 40 Prozent mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen.

Laut Philipp Wild, dem Sprecher der Studienleitung, erlebt jeder dritte Corona-Infizierte langanhaltende Leistungseinbußen. Demnach beklagten die Betroffenen, dass sie sich nach der Infektion nicht wieder so leistungsfähig fühlen wie vorher. Infizierte gaben dabei am häufigsten Müdigkeit, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Gedächtnisstörungen und Atemnot beziehungsweise Kurzatmigkeit als Long-Covid-Symptome an. Ein Forschungsteam aus Erlangen konnte eine Ursache entdecken, die zu Long-Covid-Symptomen führt.

Verschlechterter Gesundheitszustand auch bei Nicht-Infizierten

Wie die Mainzer Studienergebnisse zeigen, gibt es geschlechtliche Unterschiede bei dem Auftreten der Spätfolgen. Demnach sind Frauen mit 45,8 Prozent häufiger von einer Long-Covid-Symptomatik betroffen als Männer mit 34,6 Prozent. Einen Zusammenhang mit dem Alter gibt es wiederum nicht. Ältere Menschen sind nicht deutlich häufiger betroffen als Jüngere.

Zudem fanden die Forscher heraus, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Langzeitbeschwerden und der Anzahl an Symptomen gibt. Je mehr Symptome während der akuten Erkrankung auftreten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Long-Covid. Die Zahl der Long-Covid-Symptome nahm mit der Zeit ab.

Doch auch 22 Prozent der Menschen ohne SARS-CoV-2 Infektion berichteten über eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands im Vergleich zu vor der Pandemie. Sie klagten über Müdigkeit, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Gehörprobleme und den Verlust von Interessen beziehungsweise Freunden.

Unspezifisches Krankheitsbild für Long-Covid

Und obwohl nicht-infizierte Menschen und Infizierte von zum Teil ähnlichen Symptomen sprechen, sei es falsch zu sagen, dass es das Krankheitsbild Long-Covid nicht gäbe, erklärt Wild. Diese Ergebnisse zeigten vielmehr, wie wenig spezifisch das Krankheitsbild sei und wie groß der Forschungsbedarf.

Auch deshalb sind weitere umfangreiche Untersuchungen notwendig, um weiteres Wissen über Long-Covid zu erhalten. Ob bestimmte Personengruppen stärker betroffen sind oder ob spezifische Risikofaktoren zu Long-Covid führen, gilt es dabei zu klären. Erlanger Forscher konnten zuletzt ein wirksames Medikament entwickeln, das Corona-Patienten von Long-Covid heilen kann.

Zwölf Einrichtungen der Universitätsmedizin forschen jetzt interdisziplinär über Long-Covid - von Herz-Kreislauf über die Psyche bis zu den Zähnen. Ziele sind klinische und noch nicht klinische Veränderungen der Organe, die zu Beschwerden führen können, sowie die richtige Versorgung und Behandlung der Betroffenen.

Mainzer Studie arbeitet mit Langzeitdaten

Die Covid-19-Studie von der Mainzer Universitätsmedizin basiert auf den Daten von 10.250 Menschen aus Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen. Insgesamt waren das bis Juli 2021 rund 500 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Viele der 10.250 Menschen geben bereits seit 2007 - lange vor der Pandemie - regelmäßig Daten für eine umfassende Gesundheitsstudie ab.

Die Datengrundlage beruhe auf einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe und bilde das gesamte Spektrum der von Sars-CoV-2-Infizierten ab, darunter auch die Menschen, die von ihrer Infektion gar nichts wussten, wie Wild sagte.

