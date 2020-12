Bayern befindet sich bis voraussichtlich 10.01.2021 im harten Lockdown.

Nur für die Zeit vom 24. bis 26. Dezember gilt in ganz Bayern eine gelockerte Kontaktbeschränkung.

Für die Zeit ab dem 27. Dezember und damit ausdrücklich für Silvester und Neujahr gelten keine Sonderregelungen.

Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperre: Wohnung darf nur aus "triftigem Grund" verlassen werden.

Wohnung darf nur aus "triftigem Grund" verlassen werden. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester ist verboten.

Alkoholverbot im Freien.

Silvester zu Corona-Zeiten wird anders aussehen, als gewohnt. In Bayern gibt es zu Silvester und Neujahr keine Ausnahmen der strengen Corona-Regeln und Kontaktbeschränkungen während des harten Lockdowns. Zudem gilt eine strikte Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sowie ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.

Corona-Regeln an Silvester 2020: Diese Regeln gelten

Während es an Weihnachten noch ein paar Lockerungen gibt, müssen die Menschen in Bayern und Franken für den Jahreswechsel auf größere Feiern komplett verzichten. An Silvester und Neujahr besteht beispielsweise ein vollständiges Verbot von Versammlungen und Ansammlungen. Weiterhin ist der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester ist verboten. Das Abbrennen und Mitführen von Pyrotechnik wird an Silvester und Neujahr auf von den Kommunen festzulegenden publikumsträchtigen Plätzen ebenfalls verboten.

Doch mit wem darf man den Jahreswechsel verbringen? Aufgrund der verschärften Maßnahmen zum Lockdown in Bayern ist es lediglich erlaubt, sich mit einem weiteren Hausstand an Silvester zu treffen. Dabei darf die Gesamtzahl von fünf Personen nicht überschritten werden. Kinder unter 14 Jahren werden hierbei nicht mitgezählt. Außerdem herrscht bayernweit ein Alkoholverbot im Freien. Das bedeutet, dass der Konsum von Alkohol in Innenstädten und sonstigen Orten unter freiem Himmel untersagt ist.

Das Alkoholverbot besagt, dass der "Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum grundsätzlich untersagt" ist. Darf man also zum Jahreswechsel nicht mal vor die Tür gehen, um aufs neue Jahr anzustoßen? Diese Frage hat mehrere inFranken.de-Nutzer beschäftigt. Auf Nachfrage beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erklärte ein Ministeriumssprecher gegenüber, dass das Alkoholverbot für den eigenen Garten, also das eigene Grundstück, nicht gilt. Es ist also durchaus erlaubt, draußen anzustoßen, solange man die eigenen Grundstücksgrenzen nicht überschreitet.

Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr - auch an Silvester

Außerdem gilt bayernweit eine erweiterte Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Mit einem weiteren Hausstand zu feiern ist demnach unter oben genannten Voraussetzungen erlaubt, das Heimfahren oder Heimgehen zwischen 21 und 5 Uhr ist jedoch verboten. Sollten Sie also bei einem befreundeten Hausstand Silvester verbringen, müssten Sie entweder dort übernachten (sofern der Abstand eingehalten werden kann) oder bis 21 Uhr wieder bei sich zuhause angekommen sein.

Während dieser nächtlichen Ausgangssperre ist es nur erlaubt, die Wohnung aus "triftigen Gründen" zu verlassen.

Ausgangsbeschränkung: Wann Sie das Haus nach 21 Uhr verlassen dürfen

Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten

Medizinische und veterinärmedizinische Notfälle

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender

Handlungen zur Versorgung von Tieren

Ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen

Schärfere Kontrollen: An Silvester mehr Polizeipräsenz in Bayern

Zum Jahreswechsel ist in ganz Bayern mit einer erhöhten Polizeipräsenz zu rechnen. An Silvester will etwa die Stadt Nürnberg mit einer erhöhten Zahl von Einsatzkräften von Polizei und eigener Verwaltung die Regeln durchsetzen. Die Polizei bereitet sich auch auf einen Jahreswechsel mit besonderen Herausforderungen vor. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten verweist darauf, dass es an Silvester üblicherweise immer eine stärkere Polizeipräsenz gebe. "Es wird sich in diesem Jahr nicht viel ändern im Vergleich zu vorherigen Jahren", sagt der Sprecher des Kemptener Präsidiums, Dominic Geißler.

Er hofft, dass es in den eher ländlichen Regionen im eigenen Zuständigkeitsbereich keine zu großen Silvesterfeiern geben wird. Geißler betont, dass die Polizei von sich aus nicht in Wohngebieten nach großen Partys suchen werde. Wenn allerdings Bürger die Polizei riefen, weil in der Nachbarschaft zu groß gefeiert werde, müsse eine Streife losgeschickt werden.

Ein Ende der Pandemie ist derzeit noch nicht absehbar, allerdings setzen viele Menschen aus der Bevölkerung und der Politik ihre Hoffnung auf den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer. Ein Datum für den Start der Impfungen in Deutschland soll auch schon feststehen. Demnach kann in wenigen Tagen schon mit dem Impfen gegen das Coronavirus begonnen werden. Rund 70 Prozent der Bevölkerung müssten sich Impfen lassen, damit die Pandemie endet.

