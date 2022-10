Corona-Selbsttest für zu Hause: Jetzt Angebote checken und online bestellen

Der Herbst kehrt ein, der Winter steht in den Startlöchern und mit der Zeit steigen auch die Corona-Inzidenzen wieder rasch an. Da Omikron und seine Varianten meist zu milden Krankheitsverläufen führten und viele Menschen geimpft sind, schien das Infektionsgeschehen beherrschbar zu sein. Doch mit dem Ansteigen der Inzidenzen und den neuen Omikron-Varianten steigt auch das Interesse, sich wieder regelmäßig selbst zu testen. Da die Bürgertests der Vergangenheit angehören und nur noch bestimmten Personengruppen kostenlose Covid-19-Tests zustehen, lohnt es sich, die SARS-CoV-2-Tests bequem online zu bestellen und daheim durchzuführen. Die Tests, die mehrheitlich auch eine Omikron-Infektion erfassen sollen, sind im Internet aktuell gut verfügbar - und das zumeist billiger als im stationären Handel.

Paul-Ehrlich-Institut bestätigt: Corona-Tests für Nach­weis der Omi­kron-In­fek­ti­on ge­eig­net

"Auf der Grundlage der aktuellen Datenlage" geht das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) davon aus, dass die allermeisten der in Deutschland angebotenen und positiv bewerteten Antigentests eine Omikron-Infektion nachweisen können. Das meldet das PEI, das als deutsches Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zuständig ist, auf seiner Internetseite.

Das Institut mit Sitz im hessischen Langen hat im Rahmen seiner vergleichenden Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2-Antigenschnelltests in Deutschland angebotene Antigentests untersucht. Bis Mitte vergangenen Dezember haben 245 Antigentests die Evaluierung durch das Prüflabor am Paul-Ehrlich-Institut durchlaufen: 199 Tests haben die Untersuchung bestanden, 46 Produkte haben nicht bestanden. 80 Prozent der untersuchten Tests haben also die in der Vergleichsuntersuchung geforderte Empfindlichkeit.

Unter den 245 Tests sind auch Produkte, die keine CE-Kennzeichnung tragen und ursprünglich im Rahmen einer Sonderzulassung durch das BfArM als erstattungsfähige Tests zur Eigenanwendung gedacht waren (Selbsttests).

Vor Treffen mit anderen Menschen : Patientenschützer rät zu Corona-Selbsttests

Neben einer einfachen Handhabung und einer genauen Messung bieten Selbsttests im Online-Sortiment auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit den Corona-Schnelltests hast du deine Gesundheit stets im Blick. Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patentenschutz stellt klar, wie wichtig es ist, sich vor privaten Treffen selbst zu testen.

Ist es eine Erkältung, ein grippaler Infekt oder Covid? Viele greifen zum Corona-Selbsttest, um eine Infektion mit Covid ausschließen zu können. Vor einem Familienbesuch oder einer Party im Privaten sollten sich alle selbst auf das Coronavirus testen. Darauf hat Patientenschützer Eugen Brysch hingewiesen. Es sei wichtig, den Selbsttest unmittelbar vor dem Treffen vorzunehmen, auf jeden Fall am Tag des geplanten Besuchs - und nicht am Vortag, betonte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz in Dortmund.

Das gelte besonders angesichts der ansteckenderen Coronavirus-Variante Omikron. "Wir müssen mit dem Virus leben und zugleich das familiäre Beisammensein pflegen", sagte Brysch. Dafür sei der Schnelltest ein sinnvoller Baustein. Von Treffen in größeren Gruppen sei abzuraten. "Man kann sich auch in Etappen Zeit nehmen für die Familie."

Corona-Selbsttests online kaufen: Internet-Händler mit Schnelltest-Angeboten

Verschiedene Anbieter liefern Sars-CoV-2-Antigen-Selbsttests, die man bequem in den eigenen vier Wänden durchführen kann. Zumeist sind die Covid-Tests zur Eigenanwendung, die es in unterschiedlichen Ausführungen und Packungsgrößen gibt, aktuell in ausreichender Zahl vorrätig oder werden kontinuierlich nachgeliefert.

Auch wenn die Produkte online oftmals zugleich als "Selbsttest" und "Schnelltest" vermarktet werden, gibt es Unterschiede: Während Schnelltests durch geschultes Personal durchgeführt werden sollten, beispielsweise in Testzentren oder Praxen, sind Corona-Selbsttest für den Privatgebrauch gedacht. Allerdings scheint sich im Sprachgebrauch die Bezeichnung "Schnelltest" durchgesetzt zu haben.

Bei folgenden Händlern gibt es aktuell Corona-Tests (Hinweis: Die Nummerierung stellt kein "Ranking" dar, sondern dient lediglich der besseren Orientierung im Text):

1. Corona-Selbsttests bei Netto

Die beliebte Supermarkt-Kette Netto hat nun wieder Corona-Antigentests für Zuhause im Sortiment - in verschiedenen Packungsgrößen.

Die Auswahl im Online-Shop des Netto-Marken-Discounts* ist zwar nicht allzu groß, es gibt ausschließlich Corona-Tests von Newgene - dafür aber in gleich drei Packungsgrößen und zum Sparpreis. Der Fünferpack kostet aktuell nur 14,95 Euro. Sechs bis sieben Werktage müssen Interessierte jedoch auf die Lieferung des Testsets warten.

Verfügbarkeit: Die Corona-Tests sind aktuell lieferbar.**

2. Corona-Selbsttest bei Lidl

Wochenlang waren Corona-Tests bei lidl.de ausverkauft - jetzt ist wieder ein Produkt bestellbar: ein 5er-Set der Genrui SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests*.

Das Produkt kostet nur 8,75 Euro. In drei Werktagen soll der Test bei dir zu Hause sein, verkündet Lidl auf der Website. Andere Schnelltests sind weiterhin nur in den Filialen des Discounters erhältlich.

Verfügbarkeit: Einige Corona-Tests sind aktuell online bestellbar, andere sind auch in den Filialen erhältlich. **

3. Corona-Selbsttest bei der Online-Apotheke Aponeo

Bereits seit März 2021 bietet die Online-Apotheke Aponeo Corona-Selbsttests an, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte (BfArM) auch für den Privatgebrauch zugelassen wurden.

Sie sind einfach zu bedienen, kostengünstig und zuverlässig. In verschiedenen Packungsgrößen bietet die Online-Apotheke Laientests an, bei denen man einen Nasenabstrich macht und das Ergebnis binnen 15 Minuten angezeigt bekommt. Aber auch Antigen-Tests, bei denen die Virenlast mittels einer Speichelprobe überprüft wird ("Spucktest") und Lolli-Tests sind bei Aponeo günstig erhältlich. Aktuell gibt es den Fünfer-Pack zum Angebots-Preis von nur 12,95 Euro.

Verfügbarkeit: Corona-Tests sind aktuell auf Lager.**

4. Corona-Selbsttest bei Pharmeo.de

Die Internet-Apotheke pharmeo.de, die mit dem Slogan "Ihre persönliche Hausapotheke" wirbt, ist in puncto Corona-Tests bestens aufgestellt.

Das Sortiment umfasst sowohl den bekannten HOTGEN Corona- Nasentest für aktuell 1,99 Euro und den Spucktest, welcher aktuell im Zehner-Pack für nur 28,99 Euro verfügbar ist.

Verfügbarkeit: Alle Corona-Tests sind sofort verfügbar.**

5. Corona-Selbsttest bei Amazon

Natürlich gibt es die Corona-Selbsttests auch beim Online-Riesen Amazon. Zahlreiche Hersteller und Packungsgrößen sind erhältlich.

Beliebtestes Produkt ist derzeit der Schnelltest von Hotgen*. Dieses Produkt ist häufig unter anderem in Discountern und Apotheken erhältlich, bei Amazon gibt es seit kurzem den Fünfer-Pack für nur 6,90 Euro und den Zehner-Pack für 16,90 Euro im günstigen Sparpreis. Auch die beliebten Fünfer-Packungen der Boson-Corona-Tests* und die Tests von Clungene als Fünfer-Pack* sind derzeit wieder vorrätig. Allerdings sind beide Sets teurer als die von Hotgen.

Verfügbarkeit: Verschiedene Corona-Tests sind aktuell verfügbar. Teilweise empfiehlt sich auch die Suche nach Drittanbietern auf Amazon.**

6. Corona-Selbsttest bei der Aliva-Apotheke

Die Aliva-Apotheke in Bad Laer (Niedersachsen) hat auf ihrer Website einen eigenen "Corona-Shop" eingerichtet. Neben Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Co. können auch Schnelltests bestellt werden.

Hierzu muss unter dem Reiter "Darreichungsform" der Punkt "Test" angewählt werden. Doch Vorsicht: Antikörper-Tests prüfen nicht auf eine Infektion, sondern auf die Immunantwort nach einer Impfung oder einer durchgemachten Krankheit. Hier gilt es, nach Antigen-Tests Ausschau zu halten. Im Online-Shop sind unter anderem die bekannten

Derzeit gibt es drei Marken von Antigen-Selbsttests, alle mit Nasal-Abstrich: ein Fünferpack von Rapid, ein Einzeltest von Medicovid, ein Einzeltest von Hotgen sowie eine 20-er-Packung von Genrui.

Verfügbarkeit: Sämtliche Corona-Tests sind sofort lieferbar. Einige sind extra mit dem Verweis "Zum Nachweis der Omikron-Variante" versehen.**

7. Corona-Selbsttest bei der Online-Apotheke MyCare

Die Wittenberger Online-Apotheke MyCare listet derzeit sieben Produkte in der Kategorie Corona-Selbsttests für zu Hause. Mithilfe eines solchen Tests kann in wenigen Minuten festgestellt werden, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt.

mycare.de* bietet Produkte diverser Hersteller wie Medicovid-AG und Safecare - und mit unterschiedlichen Packungsgrößen - an. Hinweis: Manche Produkte sind nur für medizinisches Fachpersonal gedacht.

Verfügbarkeit: Fast alle Corona-Tests sind aktuell auf Lager. Die Lieferzeit variiert und sollte beachtet werden.**

8. Corona-Selbsttest bei Douglas

Auch die erfolgreiche Düsseldorfer Parfümerie-Kette Douglas bietet in ihrem Online-Shop Corona-Schnelltests für zuhause* an. Dabei handelt es sich um Antigen-Testkits der Anbieter Hotgen, Newgene und Amonmed.

Douglas empfiehlt die Selbsttests nicht nur zum selbstständigen Testen zu Hause, sondern auch für Friseure, Nagelstudios oder Kosmetikstudios. Tipp: Im Suchfeld auf der Website "corona-test" eingeben.

Verfügbarkeit: Die Corona-Tests sind aktuell wieder verfügbar.

9. Corona-Selbsttest bei flaconi.de kaufen

Es gibt eine weitere Parfümerie, bei der man im Internet auch Corona-Tests kaufen kann: Flaconi hat neben Düften, Kosmetik- und Pflegeprodukten auch Corona-Laientests in sein Programm aufgenommen.

Im Online-Shop flaconi.de* sind aktuell zwei verschiedene Corona-Selbsttests erhältlich: Der Einzeltest von MPBIO und das TEDA MEDICAL (wahlweise als Einzelpackung oder im Fünfer-Set). Tipp: Die Online-Parfümerie hat aktuell eine Angebotsaktion mit vielen reduzierten Produkten laufen, außerdem sind bis zu zwei Gratisprodukte zu jeder Bestellung möglich.

Verfügbarkeit: Alle Corona-Testprodukte sind aktuell vorrätig.**

10. Corona-Selbsttests von Mundschutzhandel.de

Eine sehr große Auswahl an Tests bietet die Firma Mundschutzhandel.de an. Bei dem Online-Versandhändler für medizinische Produkte sind nicht nur Corona-Selbsttests für Laien erhältlich, sondern unter anderem auch Testkits für Testzentren, Firmen und Unternehmen.

Im Sortiment des Unternehmens finden sich auch die sogenannten Spucktests (Speicheltests), die sich sowohl für den Gebrauch in Einrichtungen, als auch für Privatpersonen eignen. Sie liefern auf unkomplizierte Weise und binnen kurzer Zeit (15 bis 20 Minuten) die Information, ob eine Sars-CoV-2-Infektion vorliegt.

Andere Tests sind Antikörpertests, die messen, wie viele Antikörper nach einer Infektion oder Impfung im Körper sind und nicht, ob eine aktuelle Infektion vorliegt. Antikörpertests unterscheiden sich daher von Antigentests.

Verfügbarkeit: Mehrere Corona-Tests sind aktuell auf Lager und sofort versandfähig.**

11. Corona-Selbsttest bei ShopApotheke

Gleich mehrere unterschiedliche Covid-Tests gibt es bei der Online-Apotheke ShopApotheke.* Dazu gehören auch Produkte, bei denen kein tiefes Eindringen in den Mund-Rachen-Raum mehr notwendig ist, sondern ein Abstrich im vorderen Nasenbereich genügt. Die Packungsgröße kann auf der Internetseite individuell bestimmt werden.

Zu diesen Selbsttests gehören zum Beispiel der Hotgen Covid-19-Antigen-Schnelltest oder der Viromed SARS-CoV-2-Schnelltest. Achtung: Wir empfehlen, die Produktbeschreibungen vor der Bestellung genau durchzulesen. In der Corona-Test-Kategorie von Shop Apotheke tauchen auch Antikörper-Tests auf, mit denen keine aktuelle Corona-Infektion bestimmt werden kann. Sie sind dafür gedacht zu überprüfen, ob man in der Vergangenheit mit dem Virus infiziert war.

Verfügbarkeit: Einige Corona-Selbsttests sind aktuell auf Lager und sofort lieferbar.**

12. Corona-Selbsttest bei der Online-Apotheke ClaraVital

Bei der niedersächsischen Online-Apotheke ClaraVital gibt es Spucktests und nasale Selbsttest. Letztere werden durch einen Rachen- oder Nasenabstrich gemacht und zeigen Erreger nach rund 15 Minuten an.

Die Corona-Spucktests sind in der Anwendung sehr einfach durchzuführen und liefern ein schnelles Ergebnis. Hinweis des Händlers: Nicht alle Tests werden an Privatpersonen verkauft.

Verfügbarkeit: Alle Corona-Tests sind aktuell verfügbar.**

13. Corona-Selbsttest bei Sanicare

Bei der Online-Apotheke Sanicare sind mehrere Corona-Schnelltests für zuhause* erhältlich.

Dabei handelt es sich unter anderem um den Sars-CoV-2-Antigen-Schnelltest von Medicovid-AG*.

Verfügbarkeit: Fast alle Tests sofort lieferbar, auch einige, die "Zum Nachweis der Omikron-Variante" geeignet sind.**

14. Corona-Selbsttest bei der Online-Apotheke Doc Morris

Die bekannte Internet-Apotheke Doc Morris* hat Antigen-Schnelltests der Marke Hotgen und Rapid im Programm. Mittels eines Nasenabstrichs kann hier eine Schnelluntersuchung bei Corona-Verdachtsfällen vorgenommen werden.

Wie die meisten anderen Corona-Tests zum Eigengebrauch wird auch bei Hogten mit einem Tupfer ein Abstrich aus dem Nasenloch entnommen, der in eine Extraktionslösung getaucht wird. So entsteht eine Probenflüssigkeit, von der vier Tropfen auf die Testkassette getröpfelt werden müssen. Nach 15 bis 20 Minuten ist das Ergebnis ablesbar.

Verfügbarkeit: Die Hotgen-Tests sind aktuell lieferbar.**

15. Corona-Selbsttest bei der Versandapotheke Medpex

Die Ludwigshafener Versandapotheke Medpex hat zwar nur eine Selbsttest-Marke gelistet - dafür sind die Tests im Preis reduziert.

Es handelt sich um den beliebten Corona-Schnelltest von Hotgen. Der Fünferpack kostet bei Medplex aktuell 17,99 Euro statt 24,99.

Verfügbarkeit: Corona-Tests sind aktuell verfügbar.**

16. Corona-Selbsttest beim Online-Shop hygi.de

Hygi.de bietet verschiedene Corona Schnelltests, wie beispielsweise Spucktests, Speicheltests und Rachentests an. Bei dem Online-Fachhändler für Reinigung und Hygiene kannst du zugelassene Corona-Schnelltests für den privaten Gebrauch erwerben. Jedoch gibt es auch hier Antikörpertests in der Auswahl, die keine Antigentets sind. Damit lassen sich Antikörper nach einer Impfung oder Infektion prüfen, jedoch keine aktuelle Infektion feststellen.

Aufgrund der aktuell sich schnell wandelnden Situation kann es sein, dass du zusätzlich täglich neue Angebote und neu zugelassene Corona Schnelltests findest. Angenehmer Service auf der Internetseite: Ist ein Test ausverkaut, wird ein ähnliches lieferbares Produkt als Alternative angezeigt.

Verfügbarkeit: Aktuell sind unter anderem der Antigen-Schnelltest von Hotgen* zu reduzierten Preisen und der AESKU-Schnelltest im Fünferpack*bei Hygi.de erhältlich. **

17. Corona-Selbsttest bei der Handelskette Metro kaufen

Die Handelskette Metro bietet in ihrem Online-Shop bzw. auf dem zugehörigen Marktplatz* eine große Auswahl an Corona-Tests an. Darunter befinden sich unter anderem die begehrten Spucktests und Tests via Nasenabstrich von Herstellern wie Hotgen und Wizbiotech.

Über 200 Produkte sind derzeit bei metro.de* in der Kategorie "Corona-Schnelltests" zu finden, darunter auch mehrere Großpackungen. Der Händler verspricht: Sämtliche Corona-Schnelltests im Metro-Online-Shop sind durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet. Tipp: Im Suchfeld "Selbsttest" oder "Schnelltest" eingeben.

Verfügbarkeit: Der Großteil der Corona-Tests ist vorrätig und lieferbar. Auf größere Bestellzahlen gibt es teilweise Mengenrabatt.**

18. Corona-Selbsttest bei Viking-Bürobedarf

Viking.de ist eigentlich ein Online-Shop für Bürobedarf mit Sitz im unterfränkischen Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Neben Möblen, Druckerbedarf und Bürotechnik bietet der Händler aber auch Corona-Schnelltests und Mundschutzmasken an.

Im Shop erhältlich sind derzeit Nasenabstrich-Tests von Herstellern wie Joinstar und Lepu Medical in verschiedenen Packungsgrößen.

Verfügbarkeit: Alle Corona-Schnelltests sind bestellbar.**

19. Corona-Selbsttest bei Rewe

Für einige Zeit hatte die Handelskette Rewe Corona-Tests auf Lager. Doch aktuell lässt sich kein Corona-Test im Online-Shop von Rewe finden.

Augen aufhalten lohnt sich. Die Tests könnten in absehbarer Zeit durchaus wieder verfügbar sein.

Verfügbarkeit: Aktuell sind online keine Corona-Tests verfügbar.**

RKI und Paul-Ehrlich-Institut empfehlen Corona-Selbsttests bei hoher Virenlast

Das Robert Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut halten die Sars-CoV-2-Selbsttests vor allem in jener Phase für sinnvoll, wenn Infizierte eine hohe Viruslast haben - also ein bis drei Tage vor den ersten Symptomen und in den ersten sieben Tagen der Erkrankung. Nur dann könnten infizierte Menschen und enge Kontaktpersonen gezielt isoliert werden.

Laut Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz seien derzeit rund 600 Schnelltests am Markt, davon sei allerdings nicht einmal die Hälfte durch das Paul-Ehrlich-Institut geprüft. "Die Mehrzahl ist entweder nicht getestet oder nicht zuverlässig", machte der Patientenschützer deutlich.

Der Corona-Test ist positiv - und was jetzt? Wir erklären dir, was du tun musst, wenn ein Selbsttest oder ein von Fachpersonal durchgeführter Schnelltest eine Covid-19-Infektion anzeigt.

** Die Verfügbarkeit der angegebenen Produkte wurde zuletzt am Montag, 17. Oktober 2022 (15 Uhr) überprüft.

