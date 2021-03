Corona-Selbsttests ab sofort im Online- und Einzelhandel verfügbar

ab sofort im verfügbar Selbsttests für zuhause: Während Schnelltests von Fachpersonal durchgeführt werden müssen, eignen sich Selbsttests für die Eigenanwendung

Während Schnelltests von Fachpersonal durchgeführt werden müssen, eignen sich Selbsttests für die Anwendung in Nase und Rachen: Die Selbsttests der meisten Online-Händler werden im Mund-Nasen-Raum angewendet

Die Selbsttests der meisten Online-Händler werden im Mund-Nasen-Raum angewendet In Drogerie- und Supermärkten waren die Tests schnell ausverkauft: Hier können Sie die Selbsttests noch online bestellen*

Die Bundesregierung sieht Corona-Schnelltests als wichtiger Baustein, um Lockerungen aufrechterhalten zu können. In den vergangenen Wochen wurden die Tests gar als "Game-Changer," als Allheilmittel oder als Wunderwaffe betitelt. Gesundheitsminister Jens Spahn schraubte die Erwartungen zusätzlich hoch, als er Gratis-Schnelltests für alle schon zum 1. März versprach. Doch Spahn musste seine Ankündigung wieder zurücknehmen, weil die Nachfrage nach Schnelltests zu hoch ist. Daher hat die Regierung beschlossen, bestimmte Selbsttests für die Eigenanwendung zuzulassen. In Drogeriemärkten und Supermarktketten war der Andrang groß und die Selbsttests sind in den meisten Filialen bereits ausverkauft. Doch auch online sind die Corona-Selbsttests für jedermann erhältlich. Verschiedene Hersteller bieten Selbsttests an, welche man bequem alleine durchführen kann, beispielsweise die Online-Apotheke Aponeo*.

Corona-Test für daheim bestellen: Hier sind Selbsttests erhältlich

Bereits am vergangenen Samstag zeigte sich im Einzelhandel, beispielsweise bei Aldi, wie hoch der Ansturm auf die Selbsttests ist. Während im Einzelhandel die Vorräte knapp werden, bieten auch verschiedene Online-Anbieter Selbsttests an. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen und Verpackungsgrößen für zu Hause.

Allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen Selbsttests und Schnelltests: Während Schnelltests durch geschultes Personal durchgeführt werden müssen, beispielsweise in Testzentren oder Praxen, sind Corona-Selbsttest für den Privatgebrauch gedacht. Selbsttests soll jeder selbst anwenden können - auch ohne extra Schulung.

Für einen solchen Test nimmt man zum Beispiel einen Abstrich vorn in der Nase. Alternativ wird es für den privaten Gebrauch auch Spuck- oder Gurgeltests geben. Dennoch zeigt sich, dass die beiden Test-Varianten nicht gleichermaßen zuverlässig sind.

Angebote für Corona-Selbsttests im Online-Versandhandel

Bei Selbsttests sind inzwischen sechs Produkte amtlich zugelassen. Das Robert Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut halten Selbsttests vor allem in jener Phase für sinnvoll, wenn Infizierte eine hohe Viruslast haben - also ein bis drei Tage vor ersten Symptomen und in den ersten sieben Tagen der Erkrankung. Dann könne man Infizierte und enge Kontaktpersonen gezielt isolieren.

Um Zeit zu sparen und die Ansteckungsgefahr zu minimieren, lohnt es sich, die Selbsttests online zu bestellen.

Wir haben einige Anbieter für Sie herausgesucht:

Corona-Selbsttest von Versandapotheke Aponeo

Seit März 2021 bietet die Versandapotheke Aponeo Corona-Selbsttests an, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte (BfArM) nun auch für den Privatgebrauch zugelassen sind.

Sie sind genauso einfach zu bedienen, kostengünstig und ebenso zuverlässig wie die Schnelltests.

In zwei verschiedenen Packungsgrößen bietet die Online-Apotheke Selbsttests an, bei denen man einen Nasenabstrich macht und das Ergebnis binnen 15 Minuten angezeigt bekommt.

Corona-Selbsttest vom Online-Versandhandel Meddax24

Der Online-Versandhandel Meddax24 bietet derzeit mit der "XIAMEN BOSON Rapid SARS CoV 2 Antigen Test Card" einen Corona-Selbsttest an.

Auch dieser Selbsttest wird zur nasalen Anwendung genutzt. Zudem kann man den Test auch im Rachen- und Nasenrachenraum anwenden. Es ist zu empfehlen, sich die Gebrauchsanweisung gründlich durchzulesen, da gerade die Entnahme der Probe der wichtigste Schritt beim Test ist.

Achten Sie darauf, bei der nasalen Abnahme in der vorderen Nase genug Probenmaterial (Nasensekret) mit dem Abstrichbesteck aufzunehmen. Hierzu wird empfohlen, vor dem Abstrich mehrfach zu schnäuzen. Anschließend sollte das Testen schnellstmöglich erfolgen.

Corona-Selbsttest vom Online-Versandhandel Mundschutzhandel.de

Ein weiteres Test-Produkt bietet die Firma Mundschutzhandel.de. Mit dem "CLUNGENE Covid-19 Antigen-Schnelltest" bietet sie eine weitere Möglichkeit, sich selbst auf das Coronavirus zu testen.

Der Schnelltest wird mit sämtlichem benötigten Zubehör geliefert und kann direkt durchgeführt werden. Hierfür wird ein Abstrichtupfer durch das Nasenloch eingeführt und eine Abstrichprobe aus dem hinteren Nasen-Rachenraum entnommen. Bereits 15 Minuten nach Auftragen der Probe lässt sich das Testergebnis ablesen.

Zur richtigen Anwendung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung gründlich, da nur bei einer korrekten Durchführung des Tests ein sauberes Ergebnis angezeigt werden kann.

Corona-Selbsttest von Lidl online bestellen

Während die Verfügbarkeit an Selbsttests im Einzelhandel sehr begrenzt sind, kann man den Antigentest auch online bei Lidl kaufen. Der Discounter bietet den "Corona SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson" derzeit im 5er-Pack für 21,99 Euro an.

Auch dieser ist für die nasale Anwendung bestimmt. Hierfür ist zu empfehlen, sich die Gebrauchsanleitung gründlichst durchzulesen. Der Ansturm auf die Corona-Selbsttests ist derzeit sehr groß, weshalb es im Einzel- und Onlinehandel beim Kauf zu Verzögerungen kommen kann.

Zudem wird empfohlen, sich die Gebrauchsanweisung gründlich durchzulesen, da dies die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Testergebnisses deutlich beeinflusst.

Corona-Selbsttest von Schutzmaske24 bestellen

Ein fränkischer Anbieter hat nun auch einen Selbsttest in sein Sortiment aufgenommen: Der Online-Versandhandel Schutzmaske24.net aus Prichsenstadt bietet einen Antigen-Spucktest an. Mit diesem Antigen-Speicheltest sei laut der Internetseite kein Eindringen in den Nasen- oder Rachenraum notwendig, somit sei der Antigentest leicht und bequem anzuwenden. Preislich lägen die Tests sogar unter den aktuellen Discounterpreisen, versichert der Online-Händler.

Versendet werden die bestellten Produkte direkt aus dem Lager in Unterfranken.

Der Kreis Hof hält eine Online-Schulung zur Anwendung von Corona-Schnelltests ab. Alle Informationen erhalten Sie in unserem Corona-Ticker.

