Corona-Selbsttests bei Netto kaufen

Online-Shop des Discounters hat einen Test von Newgene in unterschiedlichen Packungsgrößen gelistet

in unterschiedlichen Packungsgrößen gelistet Angebot: 5 Nasenabstrich-Tests für 17,99 Euro

Corona-Selbsttests bei Netto: Im Online-Shop bietet der Discounter Netto wieder Corona-Selbsttests zum Kauf* an, die mittlerweile fast überall vergriffen sind.

Corona-Selbsttests bei Netto online kaufen: Tests wieder erhältlich (Update vom 14. Dezember 2021)

Nachdem zwischenzeitlich keine Testkits mehr verfügbar waren, hat Netto seine Bestände offenbar wieder aufgefüllt. Aktuell zeigen die Schnelltest-Suchergebnisse auf netto-online.de wieder drei bestellbare Produkte an.*

Dabei handelt es sich um den "Newgene Coronavirus (2019-nCoV) Antigentest für Zuhause", einem Nasenabstrich-Test, den man selbstständig durchführt. Er kann in drei verschiedenen Packungsgrößen geordert werden: als 5er-Set, als 25er-Set und als 1000er-Set.

Der Preis ist mit 17,99 Euro für 5 Tests durchaus günstig* (Stand: 14.12.2021), für viele vergleichbare Testpacks werden derzeit online rund 25 Euro verlangt. Die Lieferzeit beträgt laut Angaben von Netto ca. 6 bis 7 Tage. Netto bietet die Selbsttests auch in einer Großpackung mit 25 Tests an, sie kostet 89,95 Euro*. Bestellbar ist zudem ein XXL-Pack, der sich wohl ausschließlich für größere Unternehmen eignet - für 1000 der Newgene-Selbsttests müssen 3490 Euro bezahlt werden*.

Hier geht es direkt zu den Corona-Selbsttests bei Netto:

Hinweis: Preise und Verfügbarkeit bei Netto sind Stand 14.12.2021, 9.30 Uhr.

Unter "Häufig gestellte Fragen" erklärt Netto auf der Homepage die Tests und die Vorgehensweise:

Wann kann ich mich selbst testen?

Sie können sich jederzeit selbst testen, unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht. Beachten Sie bitte grundsätzlich, dass das Testergebnis eine für diesen Zeitpunkt gültige Momentaufnahme ist. Tests sollten demzufolge entsprechend der Vorgaben der zuständigen Behörden wiederholt werden.

Worauf muss ich achten, um ein möglichst exaktes Testergebnis zu erhalten?

Halten Sie sich grundsätzlich exakt an die Gebrauchsanweisung. Führen Sie den Test unmittelbar nach der Probenentnahme durch. Geben Sie die Tropfen aus dem Probenröhrchen ausschließlich in die dafür vorgesehene Vertiefung der Testkassette. Geben Sie vier Tropfen aus dem Probenröhrchen ab. Eine zu große oder zu geringe Anzahl an Tropfen können zu einem falschen oder ungültigen Testergebnis führen.

Der Teststreifen ist stark verfärbt. Woran liegt das bzw. was mache ich falsch?

Der Grund für eine deutlich sichtbare Verfärbung des Teststreifens liegt in der Abgabe einer zu großen Menge an Tropfen aus dem Probenröhrchen in die Vertiefung der Testkassette. Der Indikatorstreifen kann nur eine begrenzte Menge an Flüssigkeit aufnehmen. Erscheint die Kontrolllinie nicht oder ist der Teststreifen stark verfärbt, wiederholen Sie bitte den Test mit einem neuen Testkit gemäß der Gebrauchsanweisung.

Was muss ich tun, wenn ich den Test durchgeführt habe, aber keine Kontrolllinie sehe?

In diesem Fall ist das Testergebnis als ungültig zu werten. Wiederholen Sie bitte den Test mit einem neuen Testkit gemäß der Gebrauchsanweisung. Ich bin mir bei der Interpretation der Ergebnisse unsicher. Was ist zu tun? Wenn Sie das Ergebnis des Tests nicht eindeutig feststellen können, wenden Sie sich unter Anwendung der Regelungen Ihrer örtlichen Behörden an die nächstgelegene medizinische Einrichtung.

Mein Ergebnis ist positiv. Was ist zu tun?

Sind sowohl eine horizontale farbige Linie im Kontrollbereich (C) als auch im Testbereich (T) sichtbar, so ist Ihr Ergebnis positiv und Sie sollten sich umgehend an die medizinische Einrichtung wenden entsprechend der Vorgaben Ihrer örtlichen Behörden. Ihr erzieltes Testergebnis wird möglicherweise überprüft und es werden Ihnen die nächsten Schritte erklärt.

Mein Ergebnis ist negativ. Was ist zu tun?

Ist ausschließlich eine horizontale farbige Linie im Kontrollbereich (C) sichtbar, so kann dies bedeuten, dass Sie negativ sind oder aber, dass die Viruslast zu gering ist, um vom Test erkannt zu werden. Wenn Sie Symptome verspüren wie bspw. Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, wenden Sie sich unter Anwendung der Regelungen Ihrer örtlichen Behörden an die nächstgelegene medizinische Einrichtung. Ergänzend dazu können Sie den Test mit einem neuen Testkit wiederholen.

Kann diese Testkassette von mehreren Personen wiederverwendet oder verwendet werden?

Diese Testkassette ist zur einmaligen Verwendung bestimmt und kann nicht von mehreren Personen wiederverwendet oder verwendet werden.

Für alle, die sich anderswo nach Corona-Selbsttests umsehen möchten: Wir haben diverse Online-Händler für dich herausgesucht, bei denen du aktuell noch Corona-Selbsttests bekommen könntest - von Apotheken über Versandhändler bis hin zu Online-Parfümerien.