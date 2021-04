Corona-Tests für zuhause ganz einfach online bestellen

Dass sich die Corona-Selbsttests mittlerweile auch in Apotheken, Supermärkten und Drogerien finden, ist erfreulich. Die hohe Nachfrage sorgt allerdings auch dafür, dass die Tests dort schnell ausverkauft sind. Wer aber nicht auf zusätzliche Sicherheit und Schutz für sich und seine Liebsten verzichten möchte, der findet auch bei Amazon gute und verlässliche Corona-Selbsttests*. Wir stellen Ihnen eine Auswahl vor.

Das sollten Sie beim Kauf von Selbsttests beachten

Selbsttest ist nicht gleich Selbsttest. Online finden sich sehr viele Angebote für verschiedenste Tests von verschiedensten Anbietern. Beim Kauf eines Corona-Tests müssen Sie allerdings nicht nur wissen, welche Testart Sie möchten und ob es einzelne Tests oder gleich ein ganzes Set sein soll.

Denn viele Hersteller nennen ihre Produkte sowohl "Selbsttest" als auch "Schnelltest". Letztere sind allerdings nicht für den Heimgebrauch, sondern für medizinisch geschultes Personal in Arztpraxen oder Testzentren gedacht. Achten Sie also darauf, dass es sich bei den Tests um jene für die Eigenanwendung handelt. Diese können Sie selbst zuhause in nur wenigen Minuten durchführen.

Corona-Selbsttests bei Amazon bestellen

Die Corona-Selbsttests soll jeder zuhause verwenden können. Hierzu benötigen Sie keine weiteren Kenntnisse oder Hilfsmittel, die Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch die simple Prozedur. Bei den Sars-CoV-2-Selbsttests gibt es verschiedene Varianten, die entweder über Nasenabstrich oder als Spuck- oder Gurgeltest funktionieren. Allerdings gelten die Nasenabstrich-Tests als die weitaus zuverlässigste Corona-Test-Variante. Daher nehmen wir in unsere Amazon-Testauswahl auch nur diese auf, wenn auch in verschiedenen Ausführungen.

Der Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson Biotech

Der aktuelle Bestseller bei Amazon: Der Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest* ist zwar dem Namen nach ein Schnelltest, ist aber explizit für die Eigenanwendung gedacht. Bei diesem Nasenabstich-Test bekommen Sie Ihr Ergebnis bereits nach 15 bis 20 Minuten. Den Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest* erhalten Sie bereits ab 3,95 Euro pro Test.

Der Anbio Corona Selbsttest im 5er-Set

Der Anbio Corona-Selbsttest von Teda Medical* bietet eine 96-prozentige Sensitivität und ein Testergebnis nach nur 15 Minuten. Der Nasenabstrich-Test ist im 5er-Set für 24,99 Euro bei Amazon erhältlich und kostet etwa fünf Euro pro Test. Bei diesem Selbsttest benötigen Sie eine Uhr oder einen Timer.

Der Lepu Medical Corona Schnelltest Selbsttest

Auch mit dem Nasocheck Comfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Lepu Medical können Sie sich selbstständig Zuhause auf eine Corona-Infektion testen. Ein Ergebnis erhalten Sie hier schon nach 15 Minuten. Diesen Test sollten Sie bei ausreichend Beleuchtung durchführen, außerdem benötigen Sie einen Timer oder eine Uhr. Den einzelnen Nasocheck Comfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest* erhalten Sie für 5,49 Euro bei Amazon.

Der Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson Biotech im 20er-Set

Den Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest* für die Eigenanwendung erhalten Sie nicht nur einzeln, sondern auch im 20er-Spar-Set*. Bei diesem Nasenabstich-Test bekommen Sie Ihr Ergebnis bereits nach 15 bis 20 Minuten. Das Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest-Set mit 20 Tests erhalten Sie bereits ab 69,99 Euro. Damit kostet Sie ein einzelner Test nur 3,50 Euro.

Was tun bei einem positiven Ergebnis?

Corona-Selbsttests bieten natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, allerdings weisen sie eine hohe Sensitivität auf und erkennen etwa 90 Prozent der Erkrankten bzw. Infizierten. Selbsttests liefern einen ersten Anhaltspunkt für eine möglicherweise bestehende Infektion, aber: Ein Test ist immer nur so gut wie seine Durchführung. Bitte befolgen Sie also strikt die Anwendungshinweise.

Im Falle eines positiven Selbsttests muss eine Infektion durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenn Sie ein positives Ergebnis erhalten, begeben Sie sich bitte umgehend in Quarantäne und befolgen die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Hier finden Sie eine Infografik des RKI, wie die Testergebnisse zu verstehen sind und, was bei einem positiven Ergebnis zu tun ist

Ein negatives Testergebnis wiederum schließt eine Infektion nicht aus. Es bedeutet nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt des Tests ansteckend zu sein. Außerdem ist die Aussagekraft eines negativen Testergebnisses zeitlich begrenzt: Bei einer bestehenden Infektion kann eine infizierte Person, die ein negatives Selbsttestergebnis erhält, bereits am darauffolgenden Tag (bei gestiegener Viruslast im Nasen-Rachenraum) ein positives Ergebnis erhalten. Auch bei einem negativen Ergebnis müssen weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Bisher sind negative Ergebnisse von Corona-Selbsttests nicht offiziell als Bescheinigung etwa bei Terminen wie körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios anerkannt. Auch bei Reisen gelten die Selbsttests nicht offiziell. Dies ist allerdings rechtlichen Schwankungen unterlegen. Über den aktuellen Stand können Sie sich auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts informieren.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.