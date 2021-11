Corona-Selbsttests aus dem Internet: Viele Online-Händler und -Apotheken bieten noch Corona-Tests an

Die Nachfrage nach Corona-Tests steigt parallel zum Innfektionsgeschehen. Wer hinsichtlich einer möglichen Corona-Infektion auf Nummer sicher gehen will, muss sich selbst testen. Allerdings sind die Schnelltests für zuhause im Handel vor Ort oft bereits ausverkauft. Die Alternative ist eine Online-Bestellung: Denn auch im Internet sind Covid-19-Tests zur Eigenanwendung erhältlich. Durch den Kauf von Corona-Selbsttests im Internet kann nicht nur Zeit und Geld gespart werden. Das Ansteckungsrisiko, das bei den vielerorts überfüllten Testzentren besteht, wird zudem deutlich minimiert.

Corona-Schnelltests: Die Tests werden knapp - und teuer

Verschiedene Anbieter liefern Sars-CoV-2-Antigen-Selbsttests, die man bequem in den eigenen vier Wänden durchführen kann. Die Tests kann man beispielsweise bei der Online-Apotheke Aponeo*, der Parfümerie Douglas*, bei Amazon* und beim Discounter Lidl* bestellen, denn dem stationären Handel gehen die Selbttests aus: Der Apothekerverband Nordrhein warnt vor knapp werdenden Corona-Schnelltests in den Apotheken und steigenden Preisen.

"Vielerorts sind Tests nicht mehr erhältlich", sagte Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein der Zeitung "Rheinische Post". "Auch die Zulieferer für die Apotheken können nicht mehr alle Bestellungen unserer Mitgliedsapotheken bedienen. Wir haben deshalb mit Engpässen bei Tests für Laien und bei professionellen Tests für unsere Teststellen zu kämpfen".

Das führe auch dazu, dass die Tests deutlich teurer werden. Bei einer Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests sei daher eine ausreichende Vergütung der Apotheken für die Durchführung von Schnelltests wichtig. Zwar hätten einige Apotheken ihr Angebot als Teststelle mittlerweile eingestellt, aber die meisten seien bereit, wieder loszulegen. Dazu brauche es allerdings "schnell eine eindeutige Entscheidung der Politik".

Corona-Selbsttest online kaufen: Bei diesen 11 Händlern gibt es die Covid-Tests

Online-Anbieter haben Corona-Schnelltests in ihr Sortiment aufgenommen. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Verpackungsgrößen. Wichtiger Hinweis: Auch wenn die Produkte dort oftmals zugleich als "Selbsttest" und "Schnelltest" vermarktet werden, gibt es Unterschiede: Während Schnelltests durch geschultes Personal durchgeführt werden sollten, beispielsweise in Testzentren oder Praxen, sind Corona-Selbsttest für den Privatgebrauch gedacht. Allerdings hat sich im Sprachgebrauch die Bezeichnung "Schnelltest" durchgesetzt.

Die Corona-Laientests soll jeder selbst anwenden können - auch ohne extra Schulung. Für einen solchen Test nimmt man zum Beispiel einen Abstrich vorn in der Nase.

Alternativ gibt es für den privaten Gebrauch auch Spuck- oder Gurgeltests. Dennoch zeigt sich, dass die beiden Test-Varianten nicht gleichermaßen zuverlässig sind.

1. Corona-Selbsttest bei der Online-Apotheke Aponeo bestellen

Bereits seit März 2021 bietet die Online-Apotheke Aponeo Corona-Selbsttests an, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte (BfArM) auch für den Privatgebrauch zugelassen wurden.

Sie sind einfach zu bedienen, kostengünstig und zuverlässig. In verschiedenen Packungsgrößen bietet die Online-Apotheke Laientests an, bei denen man einen Nasenabstrich macht und das Ergebnis binnen 15 Minuten angezeigt bekommt.

Aber auch Antigen-Tests, bei denen das Virusvorkommen mittels einer Speichelprobe überprüft wird ("Spucktest") sind bei Aponeo erhältlich.

2. Corona-Selbsttest bei Amazon bestellen

Natürlich gibt es die Corona-Selbsttests auch beim Online-Riesen Amazon. Zahlreiche Hersteller und Packungsgrößen sind erhältlich.

In der Kategorie Amazon's Choice listet Amazon den Corona-Selbsttest von Boson*. Bei Amazon's Choice handelt es sich in aller Regel um ein Produkt, das viele positive Bewertungen mit einem günstigen Preis vereint.

3. Corona-Selbsttest bei ShopApotheke bestellen

Gleich mehrere unterschiedliche Covid-Tests gibt es bei der Online-Apotheke "ShopApotheke". Dazu gehören auch Produkte, bei denen kein tiefes Eindringen in den Mund-Rachen-Raum mehr notwendig ist, sondern ein Abstrich im vorderen Nasenbereich genügt.

Zu diesen Selbsttests gehören zum Beispiel der SARS-CoV-2 Antigen Selbsttest der Medicovid-AG, der bei Shop Apotheke in diversen Packungsgrößen bestellt werden kann, aber auch der Hotgen Covid-19-Antigen-Schnelltest oder der Viromed SARS-CoV-2-Schnelltest.

Achtung: Wir empfehlen, die Produktbeschreibungen vor der Bestellung genau durchzulesen. In der Corona-Test-Kategorie von Shop Apotheke tauchen auch Antikörper-Tests auf, mit denen keine aktuelle Corona-Infektion bestimmt werden kann. Sie sind dafür gedacht zu überprüfen, ob man in der Vergangenheit mit dem Virus infiziert war.

4. Corona-Selbsttest bei Rewe kaufen

Auch die bekannte Einzelhandelskette REWE bietet in ihrem Online-Shop mehrere Covid-Tests an.

Aktuell lassen sich in der Kategorie "Corona Schnelltest" drei Produkte finden, jeweils in Großpackungen. Ein Klick auf die einzelnen Produktseiten offenbart allerdings eine unterschiedliche Verfügbarkeit. Die gelisteten Safecare-Tests sind derzeit gar nicht verfügbar, bei den Hotgen-Tests wird die Lieferdauer mit 30 bis 40 Werktagen angegeben.

Somit ist aktuell nur dieser Sars-CoV-2-Laientest im 5er-Pack zu einer akzeptablen Lieferzeit bei Rewe erhältlich.

5. Corona-Selbsttest bei dm Markt bestellen

Die bekannte Drogeriekette dm ist bereits von der Selbsttest-Knappheit betroffen. Im dm-Online-Shop ist derzeit nur ein Sars-Cov-2-Testprodukt* verfügbar. Dabei handelt es sich aber um den "Covid-19-Impfung Antikörper Test" von Cerascreen.

Wie sinnvoll so ein Corona-Antikörpertest vor der Booster-Impfung ist, erklären wir hier.

Eigentlich hat ein dm eine ordentliche Auswahl an Laientests für die Eigenanwendung im Angebot - momentan sind die Packungen aber online nicht verfügbar (Stand: 18. November 2021, 12.30 Uhr). Wer also den "klassischen" Nasen- oder Speichel-Schnelltest sucht, muss sich anderswo umsehen.

6. Corona-Selbsttest bei Sanicare bestellen

Bei der Online-Apotheke Sanicare sind Corona-Schnelltests für zuhause* in unterschiedlichen Ausführungen und Packungsgrößen (Einzeltest, Fünferpack, Zehnerpack, 20 Stück, 25 Stück) zu finden.

Achtung beim Bestellen: Sanicare hat auch Corona-Antigen-Schnelltests für Einrichtungen im Programm. Diese dürfen allerdings ausschließlich an bestimmten Kundengruppen verkauft werden, darunter Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten.

Bestellungen solcher Produkte, die von Privatpersonen aufgegeben werden, sagt der Anbieter kommentarlos ab.

7. Corona-Selbsttest bei Douglas bestellen

Auch die Düsseldorfer Parfümerie-Kette Douglas bietet in ihrem Online-Shop Corona-Schnelltests für zuhause* an. Dabei handelt es sich um die Antigen-Testkits von "Aesku" im 5er-Pack, die es unter anderem auch beim Discounter Aldi gibt.

Das Diagnostikum ist für die Anwendung im vorderen Nasenbereich gedacht. Dabei genügt es, einen Probeabstrich aus 2,5 Zentimetern Tiefe zu entnehmen. Ein Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor.

Douglas empfiehlt den Selbsttest nicht nur zum selbstständigen Testen zu Hause, sondern auch für Friseure, Nagelstudios oder Kosmetikstudios.

8. Corona-Selbsttest von Lidl online bestellen

Während die Verfügbarkeit an Selbsttests im Einzelhandel sehr begrenzt sind, kann man Antigen-Tests auch online bei Lidl kaufen. Der Discounter bietet mehrere Produkte an, darunter den Corona SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson* im Fünfer-Pack.

Ganz ähnlich funktioniert der Clungene COVID-19 Rapid Antigen-Schnelltest (Fünfer-Set)*, den Lidl ebenfalls seit kurzem im Sortiment anbietet. Auch dieser ist zur nasalen Anwendung bestimmt.

Es wird empfohlen, sich die Gebrauchsanweisung der Produkte gründlich durchzulesen, da dies die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Testergebnisses deutlich beeinflusst. Mehr zum Schnelltest-Angebot bei Lidl liest du hier.

9. Corona-Selbsttest bei der Online-Apotheke Doc Morris bestellen

Die bekannte Internet-Apotheke Doc Morris hat Antigen-Schnelltests der Marke Hotgen im Programm. Mittels eines Nasenabstrichs kann hier eine Schnelluntersuchung bei Corona-Verdachtsfällen vorgenommen werden.

Wie die meisten anderen Corona-Tests zum Eigengebrauch wird auch hier mit einem Tupfer ein Abstrich aus dem Nasenloch entnommen, der in eine Extraktionslösung getaucht wird.

So entsteht eine Probenflüssigkeit, von der vier Tropfen auf die Testkassette getröpfelt werden müssen. Nach 15 bis 20 Minuten ist das Ergebnis ablesbar.

10. Corona-Selbsttest beim Online-Shop hygi.de bestellen

Hygi.de bietet verschiedene Corona Schnelltests, wie beispielsweise Spucktests, Speicheltests, Bluttests und Rachentests an.

Aufgrund der aktuell sich schnell wandelnden Situation kann es sein, dass du zusätzlich täglich neue Angebote und neu zugelassene Corona Schnelltests findest.

Bei hygi kannst du zugelassene Corona Schnelltests für den privaten Gebrauch erwerben. Vor dem Durchführen des Tests ist darauf zu achten, die Packungsbeilage gründlich zu lesen.

11. Corona-Selbsttests vom Mundschutzhandel.de bestellen

Eine Vielzahl von Tests bietet die Firma Mundschutzhandel.de an. Bei dem Online-Versandhändler für medizinische Produkte sind nicht nur Corona-Selbsttests für Laien erhältlich, sondern unter anderem auch Testkits für Testzentren, Firmen und Unternehmen.

Im Sortiment des Unternehmens finden sich auch die sogenannten Spucktests (Speicheltests), die sich sowohl für den Gebrauch in Einrichtungen, als auch für Privatpersonen eignen. Sie liefern auf unkomplizierte Weise und binnen kurzer Zeit (15 bis 20 Minuten) die Information, ob eine Sars-CoV-2-Infektion vorliegt.

Je nach Anwendungszweck sollte bei einer Bestellung bei Mundschutzhandel.de darauf geachtet werden, ob das jeweilige Produkt ausschließlich zur Verwendung durch medizinisch geschultes Personal gedacht ist.

Bei hoher Viruslast: RKI und Paul-Ehrlich-Institut empfehlen Corona-Selbsttests

Das Robert Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut halten die Sars-CoV-2-Selbsttests vor allem in jener Phase für sinnvoll, wenn Infizierte eine hohe Viruslast haben - also ein bis drei Tage vor den ersten Symptomen und in den ersten sieben Tagen der Erkrankung. Nur dann könnten infizierte Menschen und enge Kontaktpersonen gezielt isoliert werden.

Und was ist, wenn der Test anschlägt? Wie du dich verhalten solltest, wenn dein Corona-Selbsttest positiv ausfällt, liest du hier.