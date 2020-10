Das Pharmaunternehmen Roche hat es geschafft: Es hat einen Corona-Antigen-Test auf den Markt gebracht. Der Schnelltest ist aktuell bereits in vielen Apotheken vorrätig und verspricht zuverlässige Ergebnisse binnen einer halben Stunde.

Der Test mit dem Namen "Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test" ist frisch auf dem Markt und ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Der Haken: Wie die Pharmazeutische Zeitung mitteilt, ist der Test vorerst nur für Arztpraxen und Krankenhäuser bestellbar. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Testweite aber noch ausweiten.

Ergebnisse binnen einer halben Stunde

Der Test von Roche soll die Ergebnisse binnen 15 bis 30 Minuten liefern. Doch wie zuverlässig sind die Testergebnisse? Das schweizerische Pharmaunternehmen gibt eine Zuverlässigkeit von 99,68 Prozent an mit gleichzeitiger Sensitivität von 96,52 Prozent. Somit kann man den Test als sehr sicher einschätzen.

Der Test ist dazu äußerst einfach zu bedienen und ähnelt einem Schwangerschaftstest. Mittels eines beigelegten Teststreifens kann ein Speichelabstrich ausgewertet werden. Dieser liefert dann das Ergebnis ohne weitere Labormaschinen oder Beihilfen.

Wie Roche selbst auf seiner Website angibt, funktioniert der Test auf Basis eines Antigentests. Dieser weist bestimme Proteinstrukturen des Krankheitserregers nach, welche sich dann auf dem Ergebnis des Teststreifens bemerkbar machen. Somit ist die Frage nach einer Corona-Infektion schnell nach dem "ja/nein"-Prinzip zu klären.

Wann wird der Test frei erhältlich sein?

Ob und wann der Corona-Schnelltest auch frei im Handel erhältlich sein wird, steht noch in den Sternen.

Bundesgesundheitsminister Spahn will die Testbreite aber mittels des Schnelltests enorm ausweiten. Somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis die breite Öffentlichkeit ebenfalls auf ein derartiges Hilfsmittel Zugriff bekommen wird.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.