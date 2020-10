Risikogebiete in Deutschland - welche Regeln gelten? Verreisen in Zeiten der Corona-Pandemie ist mit einigen Einschränkungen verbunden. Ausschlaggebend dafür ist meistens, ob das gewünschte Urlaubsziel als Risikogebiet gilt oder nicht. Auch Deutschland gilt für manche Länder als Risikogebiet und Urlauber müssen dort möglicherweise nach der Einreise in Quarantäne - doch was ist mit Risikogebieten innerhalb Deutschlands?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist für die Risikobewertung im Inland zuständig. Als Grundlage für die Einstufung als Risikogebiet dient die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dieser Wert darf nicht höher als 50 sein.

Risikogebiete in Deutschland: Das müssen Reisende beachten

Im täglichen Lagebericht des RKI werden die jeweils betroffenen Regionen aufgelistet. Momentan sind die folgenden Gebiete in Deutschland betroffen (Stand: 06.10.2020):

Berlin Mitte Neukölln Friedrichshain-Kreuzberg Tempelhof-Schöneberg

Hamm

Remscheid

Landkreis Vechta

Welche Regeln gelten, wenn man aus einem Risikogebiet kommt und in Deutschland verreisen möchte? Momentan ist es noch Ländersache, ob Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten bestimmte Einschränkungen beachten müssen.

Quarantänepflicht und Übernachtungsverbote

Schleswig-Holstein hat die obengenannten Gebiete mit Ausnahme vom Landkreis Vechta als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Wer von dort einreist, muss sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen.

Rheinland-Pfalz orientiert sich bei der Einstufung von Risikogebieten vollständig an den Angaben des RKI. Dort müssen Reisende aus diesen Bezirken in der Regel ebenfalls in Quarantäne, es gibt aber einige Ausnahmen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte und die Option die Quarantänezeit mit einem negativen Testergebnis zu verkürzen.

Wer aus einem Risikogebiet nach Mecklenburg-Vorpommern einreist, muss ebenfalls in häusliche Isolation. Die vier Berliner Bezirke sind allerdings ausgenommen, da die Landesregierung bei ihrer Risikobewertung die Hauptstadt als Ganzes betrachtet.

Söder fordert bundesweite Regelung für innerdeutsche Risikogebiete

Bayern, Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und das Saarland richten sich ebenfalls nach dem RKI, wenn es um innerdeutsche Risikogebiete geht. Eine Quarantänepflicht für Einreisende gibt es dort nicht, es kann jedoch ein Übernachtungsverbot in Pensionen und Hotels gelten. In den übrigen Ländern gelten keine besonderen Regeln für Urlauber aus deutschen Risikogebieten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert möglichst einheitliche Quarantäne-Regeln aller Bundesländer für Reisende aus innerdeutschen Corona-Hotspots. Dazu werde es am Mittwoch (07.10.2020) eine Schalte der Chefs der Staatskanzleien der Länder geben, kündigte Söder am Dienstag (06.10.2020) vor einer Kabinettssitzung in München an. Dies werde Bayern abwarten.

"Es spricht viel dafür, diese Regelung von Schleswig-Holstein und auch Rheinland-Pfalz auch in Bayern anzuwenden", sagte Söder. Es solle aber zunächst versucht werden, zu einer "national halbwegs verbindlichen Sprachregelung" zu kommen. "Das wäre auch für die Bürger am Besten", betonte Söder und warnte vor einem neuen "Flickenteppich".