Die Omikron-Welle in Deutschland hat gezeigt: Die aktuelle Corona-Mutation ist extrem ansteckend. Die Mutante breitet sich vor allem deshalb schneller aus, weil sie sich im Gegensatz zur Delta-Variante nicht in der „tiefen Lunge“, sondern im oberen Atemwegstrakt vermehrt. So erklärte es der Biophysiker Richard Neher bereits am 3. Januar 2022 im Deutschlandfunk. Die entscheidende Frage ist nun: Wie schützt man sich am besten vor der Omikron-Variante, und kann man sich auch kurz hintereinander mit Omikron anstecken?

Eine allgemeingültige Antwort darauf gibt es nicht. Wie gut sich das Immunsystem nach einer Impfung oder Erkrankung gegen das Virus wappnet, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Dabei spielt aber nicht nur das Immunsystem eine Rolle, sondern auch, ob und wie oft man geimpft ist und mit welcher Variante man sich infiziert. "Der Schutz hängt sowohl von der Variante und der Menge des Virus, als auch vom Verlauf ab. Leichte Verläufe haben oft eine geringere Immunantwort zur Folge", erklärt Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie gegenüber der Tagesschau.

Zweimal in kurzer Zeit mit Omikron infizieren - das ist möglich

Für den Schutz vor Viren ist beim Menschen das Immunsystem zuständig. Bei einer Infektion oder Impfung wird dem Immunsystem übermittelt, wie es sich gegen ein Coronavirus verteidigen kann. Daraufhin entwickelt es eine entsprechende Abwehr. Prinzipiell ähneln sich eine Infektion und Impfung: Beide regen das Immunsystem an, Antikörper gegen das Virus zu bilden. Viren sollen durch Spike-Proteine, für die das Coronavirus bekannt ist, unschädlich gemacht werden.

Belegt ist allerdings auch, dass dieser Schutz, die gebildete Abwehr, mit der Zeit weniger effektiv wird. Berichte und Impfdurchbrüche häufen sich insbesondere bei der Omikron-Variante. Darauf verweist die Gesellschaft für Virologie in einer Stellungnahme. Zudem geben die Forschenden zu Bedenken, dass Menschen, die sich mit einer anderen Variante als Omikron infiziert hatten, gegenüber der aktuellen Mutation deutlich schlechter geschützt sind.

Das gilt besonders für ungeimpfte Genesene, wie es in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Immunologie heißt. Der Schutz für diese sei „deutlich reduziert“, Immunantworten gegen die Omikron-Mutation zum Teil „nicht mehr nachweisbar“. In einer aktuellen Studie aus Dänemark konnte nachgewiesen werden, dass sich Ungeimpfte bereits nach 20 bis 60 Tagen nach einer Omikron-Infektion erneut mit der Mutation anstecken können. Wenn auch nur in seltenen Fällen.

Immunantwort spielt bei Corona eine zentrale Rolle

Der Infektiologe Christoph Spinner, Pandemiebeauftragter der Technischen Universität München, erklärte allerdings, dass laut aktuellen Daten „der Schutz durch eine alleinige Impfung ab 12 bis 24 Wochen, insbesondere vor Infektionen, relevant abnimmt, während der Schutz bei Hybrid-Geimpft-Genesenen deutlich länger anzuhalten scheint“, wird er von der Stuttgarter Zeitung zitiert. Der Infektiologe erklärte, dass eine Kombination aus Genesung und Impfung einen längeren Schutz vor einer Infektion biete als ausschließlich eine Booster-Impfung. Wie viel länger das sein kann, lässt der Experte offen.

Wie gut das Immunsystem eines einzelnen Menschen vor einer erneuten Infektion schützen kann, liegt an der Stärke der sogenannten Immunantwort. Wie viele Antikörper und T-Zellen ein Mensch nach einer Infektion gebildet hat, hängt laut Christine Falk, Professorin für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, von der Virusvariante, der Virusmenge und dem Verlauf ab: „Leichte Verläufe haben oft auch eine geringere Immunantwort zur Folge.“ Das bedeute, dass sich die Menschen häufiger mit dem Virus infizieren könnten.

Auch die Immunantwort auf eine Impfung kann unterschiedlich stark ausfallen – bei älteren Menschen ist sie zum Beispiel oft schwächer. Eine Garantie oder Zeitangabe, ob und wie lange eine Corona-Infektion vor einer erneuten Ansteckung schützt, kann es also nicht geben. Egal ob mit Impfung oder nicht.