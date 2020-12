Harter Lockdown in Bayern seit Mittwoch, dem 16. Dezember 2020

Nächtliche Ausgangsperre von 21 Uhr am Abend bis 5 Uhr am Morgen

Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen dürfen sich versammeln

Sonderregelungen für die Weihnachtstage

Die Infektionslage aufgrund des Coronavirus verschärft sich in Deutschland täglich. Seit Mittwoch gelten deshalb bundesweit strengere Maßnahmen mit hartem Lockdown. Schulen, Kitas und Geschäfte sind wieder geschlossen und es gelten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Für die Feiertage über Weihnachten treten Sonderregelungen in Kraft. Doch wer darf eigentlich zum Familienessen an Weihnachten kommen?

"Feiern im engsten Familienkreis" - Diese Regeln gelten an Weihnachten

Neben der bundesweit geltenden nächtlichen Ausgangssperre wurden auch Kontaktbeschränkungen ab dem 16. Dezember festgelegt. Laut Bund-Länder-Beschluss dürfen sich weiterhin fünf Personen aus zwei Haushalten privat zusammenfinden. An Weihnachten gelten jedoch gesonderte Regelungen: Vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember können im engsten Familienkreis Treffen mit vier weiteren Personen, die über den eigenen Haushalt hinausgehen, stattfinden.

Und wer gehört zum engsten Familienkreis? Für viele lässt die Formulierung des "engsten Familienkreises" Fragen offen. Je nach Auffassung können unterschiedliche Personen zu den engsten Angehörigen zählen. Der Bund legt hierbei fest: Zum engsten Familienkreis gehören zum Beispiel Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen. Auch Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft können zu dem engsten Familienkreis gezählt werden.

Lebenspartner gehören also klar zu den engsten Angehörigen und dürfen mit zum Fest - auch wenn sie nicht im selben Hausstand leben. Die maximale Anzahl der vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen darf allerdings nicht überschritten werden. So können beispielsweise Eltern ihre erwachsenen Kinder, die nicht mehr im gleichen Haushalt wohnen, zum Weihnachtsfest einladen. Ihre jeweiligen Lebenspartner dürfen in diesem Fall auch hinzukommen.

An Silvester keine Sonderregelungen

Aber aufgepasst: An Silvester gelten die Sonderregelungen nicht mehr. Da die Kontaktbeschränkungen nur vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember gelockert wurden, gelten über Silvester und Neujahr wieder die allgemeinen Corona-Maßnahmen. An diesen Tagen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten privat treffen.