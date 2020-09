Corona-Regeln: Kind in Quarantäne - dürfen Eltern zu Hause bleiben?

Das frisch begonnene Schuljahr wird durch die Corona-Pandemie beherrscht. Bereits nach wenigen Wochen gab es an verschiedenen Schulen Corona-Fälle - nun mussten im fränkischen Bad Königshofen sogar alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden.

Für Eltern stellt sich die Frage, ob sie auch zu Hause bleiben dürfen, wenn das Kind in Quarantäne muss. Die Antwort darauf liefert das Bürgerliche Gesetzbuch.

Paragraf im BGB erlaubt: Eltern können zu Hause bleiben

Zunächst einmal gilt es zu Bedenken, dass es sich bei einer vorgeschriebenen Quarantäne nicht um einen Krankheitsfall beim Kind handelt. Ein Ausbleiben von der Arbeit kann also nicht mit gesundheitlichen Gründen des Kindes begründet werden.

Allerdings greift in einem solchen Fall Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: "Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird."

Konkret: Arbeitnehmer, die aus einem Grund, für den sie selbst nichts können, für eine bestimmte Dauer nicht auf Arbeit gehen können, bekommen weiterhin Lohn. Eine Quarantäne des Kindes oder die Schließung der Kita und die damit notwendige Betreuung kann einen solchen Grund darstellen. Besonders bei kleinen Kindern ist davon auszugehen. Der Arbeitgeber muss in diesem Zeitraum weiter Lohn zahlen. Die Dauer dieses Zeitraums ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig.

Bei Kita- und Schulschließung: Anspruch auf Entschädigung

Im Falle einer Kita- oder Schulschließung haben Eltern, die daraufhin aufgrund der Betreuung ihrer Kinder nicht auf Arbeit erscheinen können, außerdem einen Anspruch auf Entschädigung. Das gewährt Paragraf 56 des Infektionsschutzgesetzes. Ein Kind gilt allerdings nur dann als betreuungsbedürftig, "wenn es das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wenn es sich um ein Kind mit Behinderungen handelt, das auf Hilfe angewiesen ist", schreibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

mit dpa/kyw